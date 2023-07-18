«جيب» تطرح فئة جديدة من «أفينجر إي» المدمجة تعمل بالبنزين

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

أعلنت «جيب» الأميركية أنها بصدد إطلاق فئة جديدة من سيارة «أفينجر إي» متعددة الاستخدامات المدمجة تعمل بالبنزين قريبا في الأسواق البريطانية.

وطرحت «جيب» العام الماضي فئة كهربائية بالكامل فقط من سيارة «أفينجر إي»، لكنها قررت طرح فئة بمحرك يعمل بالبنزين ستكون حصرية للأسواق البريطانية، في تراجع مفاجئ بالنسبة للشركة الأميركية، حسب «أوتو إكسبرس».

في البداية أعلنت «جيب» طرح سيارة «أفينجر إي» حصرا للأسواق الأوروبية، باستثناء إيطاليا حيث يتراجع قبول السيارات الكهربائية مقارنة بباقي الأسواق الأوروبية.

محرك السيارة

وعلى الأرجح، ستأتي «أفينجر إي» مع محرك تيربو سعة 1.2 لتر، على أن تكون متاحة في المستقبل في أسواق أخرى خارج بريطانيا.

لم تفصح «جيب» عن جدول زمني لطرح السيارة أو الفئة السعرية المتوقعة. لكن على الأرجح، ستكون أسعار النسخة التي تعمل بالبنزين أقل مقارنة بتلك الكهربائية.

وتعد «أفينجر إي» السيارة الأولى الكهربائية بالكامل التي تنتجها «جيب»، وهي منافس قوي في فئتها.

بطارية السيارة

وتاتي «أفينجر إي» مع بطارية سعة 54 ك/واط/ساعة، تتكون من 10 وحدات خلايا في الجزء الخلفي من السيارة، أسفل المقاعد الخلفية، وسبع وحدات أخرى بالأمام.

كما تأتي مع شاحن ثلاثي المراحل، بقوة 11 ك/واط، يصل إلى 80% خلال نصف ساعة فقط.

فئة جديدة من سيارة «أفينجر إي» متعددة الاستخدامات المدمجة (الإنترنت)

فئة جديدة من سيارة «أفينجر إي» متعددة الاستخدامات المدمجة (الإنترنت)

فئة جديدة من سيارة «أفينجر إي» متعددة الاستخدامات المدمجة (الإنترنت)