أوبل تكشف تفاصيل النسخة الجديدة من «كونسبت»

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

نشرت «أوبل» بعض الصور التي تكشف مزيدا من تفاصيل الفئة الجديدة من سيارتها «Experimental concept» التي من المقرر أن تكشف عنها بشكل رسمي في معرض ميونخ للسيارات سبتمبر المقبل.

وتعكس الفئة الجديدة من «كونسبت» أحدث تقنيات «أوبل» من حيث التصميم والأداء، حسب موقع «كار سكوب».

وتقول «أوبل» إن «Experimental concept» تأتي مع «مفهوم تقني جديد لتصميماتها التي تتميز بالجرأة، وتتمحور حول الخطوط الجريئة، والكفاءة الديناميكية، والمحافظة على الموارد».

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تكشف الصور الجديدة عديد تفاصيل التصميم الخارجي والداخلي للسيارة، دون كشف الكثير عن تفاصيل المحرك.

وأبرز ما يظهر في الصور هو شعار «أوبل بليتز» المضاء والمدمج في الشبكة الأمامية الشفافة.

ومن المميزات الأخرى بالسيارة العجلات الملائمة للهواء، والمقاعد المريحة الجديدة مع مساند الرأس المدمجة التي تستخدم مواد مستدامة. كما تظهر لوحة العدادات جزئيا على الخلفية الضبابية، دون شاشة لمس معلومات وترفيه بارزة، مما يعكس تصميم السيارة الصديق للبيئة.

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مميزات جديدة لنسخة أوبل «كونسبت» تعرف عليها معنا (الإنترنت)

مميزات جديدة لنسخة أوبل «كونسبت» تعرف عليها معنا (الإنترنت)