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الأسباب الشائعة لتلف طلاء السيارات

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 12 يوليو 2023, 02:50 مساء
الأسباب الشائعة لتلف طلاء السيارات
الأسباب الأكثر شيوعا لتلف طلاء السيارة التي يجب أن تكون على دراية بها (الإنترنت)
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من الشائع جدا حدوث تلف لطلاء السيارة خاصة في فصل الصيف. لذلك، إذا كنت ترغب في الحفاظ على مظهر طلاء سيارتك مثل حالة وصولها من صالة العرض، فهذه هي الأسباب الأكثر شيوعا لتلف طلاء السيارة التي يجب أن تكون على دراية بها.
أكثر الأسباب الشائعة لتلف طلاء السيارات

رقائق الحجارة
- تعتبر الأحجار والحصى السائبة من أكبر مسببات الضرر عندما يتعلق الأمر بتلف جسم السيارة. تكون الأحجار أكثر شيوعا على الطرق السريعة وتسببها الصخور الصغيرة والحصى وحطام الطريق المتطاير للخلف من إطارات السيارات والمركبات التي أمامك. نظرا للسرعات العالية لهذه الأحجار الصغيرة، فإنها غالبا ما تترك آثارا عميقة جدا في طلاء سيارتك، وغالبا ما تكون على غطاء محرك السيارة أو المصدات.

طقس الصيف
- لسوء الحظ، إذا تعرضت سيارتك لأشعة الشمس لفترات طويلة، فقد يتسبب ذلك أيضا في تلاشي طلاء السيارة. أفضل طريقة لتجنب ذلك هي إبقاء سيارتك مغطاة أو في مرآب إن أمكن.

عدم تنظيف سيارتك كثيرا
- ملح الطريق والأوساخ والحطام جميعها تتشبث بسيارتك وهذا أمر مدمر للطلاء، لذلك من المهم غسلها بانتظام لتجنب تلف طلاء السيارة. نوصي باستخدام رذاذ عالي الضغط عند الغسيل حتى ينظف سيارتك جيدا ويصل إلى تلك المناطق التي يصعب الوصول إليها. للتحقق من كيفية غسل سيارتك بشكل صحيح.

المنظفات الكاشطة
- ضع في اعتبارك أنه عند تنظيف سيارتك، من الأفضل استخدام فرشاة ناعمة أو قطعة قماش من الألياف الدقيقة بدلا من مكشطة قاسية - فهذه الأخيرة من المرجح أن تخدش طلاء السيارة - يجب عليك استخدام حركة دائرية عند التجفيف بدلا من الكشط.
- نوصي أيضا باستخدام شامبو مناسب لتنظيف السيارة بدلا من المنظفات المنزلية، حيث قد يؤدي ذلك إلى إتلاف مانع التسرب الواقي بشكل أكبر.

فضلات الطيور
- يمكن أن تسبب حموضة فضلات الطيور المجففة تلفا دائما لطلاء السيارة فهناك العديد من المنتجات التي يمكنك استخدامها لإزالة فضلات الطيور من سيارتك، ولكن عليك توخي الحذر الشديد لضمان عدم التسبب في تلف طلاء السيارة عن طريق كشطه.
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بقع الوقود
- يمكن أن يتسبب الديزل أو البنزين أو زيت المحرك أو سائل الفرامل في تلف دائم لجسم السيارة إذا لامست الطلاء، وغالبا ما يتسبب في تقشرها. إذا حدث انسكاب أثناء إعادة التزويد بالوقود أو حدث تسرب، اغسل سيارتك جيدا في أسرع وقت ممكن لحماية الطلاء.

بصمات الأصابع
- يمكن أن تكون بصمات الأصابع مشكلة، خاصة إذا كان لديك أطفال. لسوء الحظ، يقومون بطحن الأوساخ على طلاء السيارة مما يترك عيبا، ويمكنهم أيضا خدش الطلاء. إذا تأثرت سيارتك ببصمات الأصابع، اغسلها ثم استخدم ملمعا لإزالة أي علامات ضوئية وخدوش الطلاء.

الإسمنت
- تجنب ترك سيارتك بالقرب من موقع بناء إذا كنت تريد تجنب تلف طلاء السيارة. هناك خطر حدوث هبوط خرساني رطب على السيارة وعندما يجف هذا، يمكن أن يترك خدوشا بارزة في طلاء السيارة وخدوشا طفيفة عند كشطها.
هذا المحتوى من تيربو العرب
 

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