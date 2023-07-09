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فورد توقف إنتاح «Fiesta»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 09 يوليو 2023, 12:51 مساء
فورد توقف إنتاح «Fiesta»
بعد 47 عاما وسبعة أجيال، فورد توقف إنتاح «Fiesta» (الإنترنت)
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بعد 47 عاما وسبعة أجيال، ستسجل سيارة هاتش باك «فورد فييستا» في التاريخ، وستنطلق النسخ الأخيرة لهذا الموديل من خط التجميع في نهاية يوليو الجاري.

فقد قررت شركة «فورد» أن تقول وداعا لـ«Fiesta» العام الماضي، والآن أصبح تاريخ نهاية إنتاجها معروفا، حيث سيُنهي المصنع في مدينة كولونيا الألمانية إنتاج هذا النموذج في غضون أيام قليلة، أي في يوليو الجاري، وفقا لموقع «روسيا اليوم».

خط سير آخر نسخ من «Fiesta»
جرى إعلان أن آخر نسختين من «Fiesta» ستجددان معروضات متحف «Blue Oval»، حيث ستذهب إحداهما إلى حديقة السيارات التاريخية في بريطانيا، والثانية إلى أسطول «Ford» الدولي في مصنع كولونيا.

وينخفض الطلب على السيارات المدمجة ذات محركات الاحتراق الداخلي الكلاسيكية باطراد في أوروبا، وهذا هو السبب للقرار الذي اتخذته «فورد» بالتوقف عن إنتاج «فييستا».
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تاريخ ظهور السيارة
ظهرت سيارة «فييستا هاتشباك» المدمجة في تشكيلة العلامة التجارية العام 1976. وعلى مر السنين، جرى إنتاج هذا النموذج في مصانع ببريطانيا وألمانيا وإسبانيا والبرازيل والمكسيك والصين والهند وتايلاند وجنوب أفريقيا، وبيعه في العديد من البلدان حول العالم.

بينما ظهرت سيارة الجيل السابع (الأخير) للمرة الأولى العام 2017، وجرى إنتاجها في مصنع «فورد» في كولونيا. وفي خريف 2021 ، شهدت «فيستا» تحديثا، حيث جرى بيع النموذج على شكل هاتشباك بثلاثة وخمسة أبواب في السوق الأوروبية فقط.

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بعد 47 عاما وسبعة أجيال، فورد توقف إنتاح «Fiesta» (الإنترنت)
بعد 47 عاما وسبعة أجيال، فورد توقف إنتاح «Fiesta» (الإنترنت)
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