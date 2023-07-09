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الكشف عن فيات «Seicento» الجديدة موديل 2024

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 09 يوليو 2023, 08:46 صباحا
الكشف عن فيات «Seicento» الجديدة موديل 2024
عودة فيات «Seicento» بعد غياب 13 عامًا بمنظومة كهربائية ومدى يصل إلى 600 كم (الإنترنت)
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بعد توقف دام 13 عاما، أعلنت «Fiat» عودة السيارة «Seicento» مرة أخرى. لكن بخلاف اسمها الذي يعني في اللغة الإيطالية رقم 600، لا تحمل السيارة الجديدة أى قواسم مشتركة مع النسخة الراحلة في العام 2010، بل تحوّلت من تصميم بثلاثة أبواب إلى كروس أوفر أكثر عملية بخمسة أبواب، وتشترك مع «جيب أفينجر» في بعض النواحي. كما تعمل بمنظومة كهربائية.

«فيات» تحظر الطلاء الرمادي للسيارات الجديدة

تتبنى «فيات 600» بشكل كبير تصميم السيارة 500، ولكن بحجم أكبر، حيث يبلغ طولها نحو 4.1 متر. كما تأتي بعجلات مقاس 18 بوصة، ويظهر رقم 600 بشكل واضح في منتصف الواجهة، ويلاحظ اختفاء شعار الشركة من الواجهة، لكن يظهر في الخلف اسم «فيات» فقط، وفقا لموقع «عالم السيارات».

وقد جرى بناء السيارة الجديدة على منصة «E-CMP2» التي طورتها «ستيلانتس»، والمستخدمة أيضا في «جيب أفنجر».

المقصورة الداخلية
تتسع مقصورة «Seicento» الجديدة لخمسة أشخاص، وتحتوى على مساحة تخزين أمتعة بسعة 360 لترًا، بالإضافة إلى 15 لترًا من مساحات التخزين الأخرى في أنحاء المقصورة.

ومن ضمن باقي التجهيزات الداخلية الشبيهة بالنسخة الهاتشباك إلى حد كبير شاشة رقمية للعدادات مقاس 7 بوصات، وشاشة للترفيه وعرض البيانات مقاس 10.25 بوصة، ونظام صوتي من 6 سماعات، وتكييف أوتوماتيك، ومثبت السرعة التكيفي، فضلا عن حساسات المطر والضوء، وباب شنطة كهربائي.

محرك السيارة
تعتمد منظومة القوة على محرك كهربائي قوته 154 حصانا، وتستطيع السيارة التسارع من الصفر إلى 100 كم في تسع ثوانٍ فقط. ونظرا لاعتبارها الأخت الكبرى للسيارة «فيات 500e» الكهربائية، فمن المنتظر أن تأتي الكروس أوفر الجديدة بمنظومة هجينة بدءا من منتصف العام 2024.

بطارية السيارة
بخصوص البطارية، فسعتها 54 كيلووات/الساعة، لتوفر مدى يصل إلى 600 كم داخل المدن. وفور نفادها، يمكن إعادة شحنها 80% في أقل من نصف ساعة.

سعر السيارة
يبدأ سعر فيات 600 الجديدة في موطنها إيطاليا من 35.950 يورو. ومن المقرر بدء إنتاجها هذا الشهر في بولندا.

عودة فيات «Seicento» بعد غياب 13 عامًا بمنظومة كهربائية ومدى يصل إلى 600 كم (الإنترنت)
عودة فيات «Seicento» بعد غياب 13 عامًا بمنظومة كهربائية ومدى يصل إلى 600 كم (الإنترنت)
عودة فيات «Seicento» بعد غياب 13 عامًا بمنظومة كهربائية ومدى يصل إلى 600 كم (الإنترنت)
عودة فيات «Seicento» بعد غياب 13 عامًا بمنظومة كهربائية ومدى يصل إلى 600 كم (الإنترنت)
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