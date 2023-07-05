«دونكيرفورت» تكشف تفاصيل الفئة الجديدة من «إف22»

القاهرة - بوابة الوسط

كشف مصنع السيارات الهولندي «دونكيرفورت» تفاصيل النسخة الجديدة من «إف22» والتي تحمل اسم «Bare Naked»، وتأتي مع تفاصيل ظاهرة من ألياف الكربون ومصنوعة خصيصًا لأسواق الشرق الأوسط.

وقال المدير التنفيذي للشركة، دينيز دونكيرفورت، إن «إضافة ألياف الكربون للسيارة، وهو خيار كان محصورًا على النسخة الخاصة من السيارة، يظهر الشهرة غير المسبوقة للسيارة بين المستهلكين».

مواصفات السيارة

وكما نقل موقع «كار سكوب»، فإن إضافة ألياف الكربون في تصميم الهيكل الخارجي لسيارة «Bare Naked» يقلص 10 كغم من وزن السيارة، و10 كغم إضافة من وزن الإطارات، ما يخفض وزن السيارة من 750 كغم إلى 730 كغم.

وتأتي النسخة الخاصة من «إف22» مع مواصفات المحرك نفسه في النسخة الاعتيادية والتي تأتي مع محرك تيربو سعة 2.5 لتر خماسي الاسطوانات، بقوة 492 حصانًا، وعزم دوران 640 نيوتين.

كما أن المحرك موصول بعلبة تروس خمسة سرعات يدوية، بجر خلفي. وتصل «إف22» إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال 2.5 فقط.

وحدات إضافية

وتتوافر «Bare Naked» للمرة الأولى في الإمارات، على أن تتوافر في وقت قريب في إيطاليا والنمسا وسويسرا والولايات المتحدة وجمهورية التشيك.

وأعلنت «دونكيرفورت» أخيرًا أنها ستنتج 25 وحدة إضافية من «إف22» بحلول منتصف العام 2025، ما يرفع عدد الوحدات الإجمالية إلى 100 سيارة.

تفاصيل النسخة الجديدة من «» والتي تحمل اسم «Bare Naked» (الإنترنت)

تفاصيل النسخة الجديدة من «» والتي تحمل اسم «Bare Naked» (الإنترنت)