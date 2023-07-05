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«إنفنيتي كيو إكس 80» تكشف تصميمها الثوري لموديل 2025

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأربعاء 05 يوليو 2023, 10:12 صباحا
«إنفنيتي كيو إكس 80» تكشف تصميمها الثوري لموديل 2025
تصميم ثوري الجديد لسيارة «كيو إكس80» (الإنترنت)
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كشفت «إنفنيتي» النقاب عن التصميم الثوري الجديد لسيارة «كيو إكس 80» موديل العام 2025، والتي تأتي مع محرك مزدوج تيربو «في6».

التصميم الخارجي
وتأتي السيارة مع تصميم أمامي جريء يشبه الصندوق، وشبكة أعرض، مع إضافة الشعار الجديد للشركة، وكاميرا صغيرة أمامية وأجهزة استشعار مخصصة عند صف السيارة، حسب موقع «كار سكوب».

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كما تتميز «كيو إكس80» الجديدة بتصميم جذاب للجزء الخلفي منها، مع إضافة تفاصيل جديدة على الإضاءة، وتصميم جديد للزجاج الخلفي.

محرك السيارة
وتأتي «إنفينيتي كيو إكس80» مع محرك تيربو مزدوج «v6»، موصول بناقل للسرعات سرعات أوتوماتيك تسع سرعات، بقوة تصل إلى 450 حصانا.
ولم يجر الكشف عن التصميم الداخلي للسيارة، لكن صور تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي تكشف تصميم فخم يشبه إلى حد كبير تصميم سيارة «مرسيدس مايباخ جي إل إس».

وعلى الأرجح، «كيو إكس80» ستكون مجهزة بشاشة سعة 24 إنشا تعمل باللمس، وعداد سعة 12 إنشا، وشاشة موصولة بنظام المعلومات الخاص بالسيارة سعة 12 إنشا، وغيرها من الإضافات التقنية.

ومن المقرر طرح «إنفينيتي كيو إكس 80» موديل 2025 الصيف المقبل بتكلفة تتخطى 100 ألف دولار.

تصميم ثوري الجديد لسيارة «كيو إكس80» (الإنترنت)
تصميم ثوري الجديد لسيارة «كيو إكس80» (الإنترنت)
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