عيوب التصنيع تجبر «هوندا» على سحب أكثر من مليون سيارة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة «هوندا» سحب 1.2 مليون سيارة بعد كشف عيوب فنية في كاميراتها قد تؤدي للحوادث.

وتبعا للمعلومات المتوافرة فإن هوندا استدعت قرابة 1.2 مليون سيارة في الولايات المتحدة لأن صورة كاميرا الرؤية الخلفية قد لا تظهر على شاشة لوحة القيادة.

ويشمل الاستدعاء بعض سيارات «Odyssey» الميني فان المطروحة ما بين العامين 2018 إلى 2023، وكذلك سيارات «Pilot» الرباعية الدفع التي طرحت في الفترة ما بين 2019 و2022، وسيارات«Passport SUV »التي طرحت ما بين 2019 إلى 2023 وذلك وفقا لموقع «روسيا اليوم».

أخطاء نرتكبها جميعاً تقصر عمر السيارة

منظمة السلامة توضح السبب

ووفقا للوثائق التي نشرتها منظمة السلامة في الولايات المتحدة فإن الخبراء يعتقدون أن المشكلة ترجع إلى خلل في موصل الكابلات المحورية، وتقول الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة أنه إذا لم يتم عرض صورة كاميرا الرؤية الخلفية، فيمكن لهذا الأمر أن يقلل من رؤية السائق ويزيد من خطر وقوع الحوادث.

وتقول «هوندا» إنها تلقت ما يقرب من 274000 مطالبة ضمانا من مايو 2017 حتى 8 يونيو، وليس لديها تقارير عن أي إصابات.

إزاحة الستار عن «شيفروليه كورفيت Z06» اليابانية (صور)