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الكشف عن الجيل الجديد من «فولكس فاغن تيجوان» الكهربائية

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأربعاء 21 يونيو 2023, 04:08 مساء
الكشف عن الجيل الجديد من «فولكس فاغن تيجوان» الكهربائية
تعرف على جديد «تيجوان فولكس فاغن» المتطورة (الإنترنت)
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نشر مصنع السيارات العالمي «فولكس فاغن» بعض تفاصيل الجيل الجديد من سيارة «تيجوان» الكهربائية.

وذكر موقع «كار & درايفر» أن «تيجوان» الجديدة ستأتي مع محرك هجين، يمكن أن يقطع مسافة 62 ميلا، معتمدا على المحرك الكهربائي فقط، مع إدخال تحسينات على البطارية الكهربائية ونظام الشحن.
رصد «فلوكس فاغن تي روك» قبل إطلاقها في 2020

تصميم السيارة
تأتي سيارة الجيل الجديد مع تصميم جديد بالكامل، سواء خارجيا أو داخليا، مع إضافة بعض الميزات التقنية، حيث ستكون السيارة مجهزة بنظام تعليق إلكتروني، يتحكم في الأقفال الإلكترونية، والمكونات الديناميكية الجانبية المصممة لامتصاص الصدمات، وذلك لتحسين عملية القيادة.
وفي الخارج، تتميز السيارة بخطوط أكثر نعومة، وقاعدة إطارات جديدة، مع قاعدة أطول في النسخ المتاحة بالولايات المتحدة.

المقصورة الداخلية
في الداخل، السيارة ستكون مزودة بشاشة تعمل باللمس سعة 15 إنشا، وسط لوحة القيادة، بالإضافة إلى شاشة أخرى متعددة الأغراض، لضبط وضع القيادة ومستوى الراديو والإضاءة، وغيرها من الأوامر.

ومن المقرر أن تكشف «فولكس فاغن» رسميا عن السيارة في خريف العام المقبل.

تعرف على جديد «تيجوان فولكس فاغن» المتطورة (الإنترنت)
تعرف على جديد «تيجوان فولكس فاغن» المتطورة (الإنترنت)
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