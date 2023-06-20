  • Alwasat News
Atwasat

«أكورا» تستعد لطرح «إنتيجرا» الجديدة خلال أيام

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الثلاثاء 20 يونيو 2023, 09:16 صباحا
«أكورا» تستعد لطرح «إنتيجرا» الجديدة خلال أيام
تستعد شركة «أكورا» العالمية لتصنيع السيارات لطرح النسخة الجديدة من سيارتها «إنتيجرا تايب إس» (الإنترنت)
alwasat radio

تستعد شركة «أكورا» العالمية لتصنيع السيارات لطرح النسخة الجديدة من سيارتها «إنتيجرا تايب إس»، التي طال انتظارها، 21 يونيو الجاري.
وبدأت «أكورا» الحجز على «إنتيجرا تايب إس» في مايو الماضي، بسعر يبدأ من 50 ألف دولار تقريبا، حسب موقع «كار سكوب».
3 أخطاء عليك تجنبها أثناء غسيل سيارتك
محرك السيارة
وتأتي «إنتيجرا تايب إس» مع محرك تيربو سعة 2 لتر، رباعي الأسطوانات، بقوى 320 حصانا، وعزم 310. كما أن المحرك موصول بناقل سرعة يدوي ست سرعات.

وتتميز السيارة بتصميم رياضي مميز، خصوصا الجزء الخلفي، مع صدام بتصميم جديد، وشبكة أكبر وذات مظهر أكثر جرأة. كما تأتي مع إضاءة «إل إي دي»، وإطارات 19 إنشا، مع غطاء من «ميشلين بيلوت».

«Rimac» تسلم أول نسخة من سيارتها الكهربائية الخارقة

المقصورة الداخلية
أما المقصورة، فهي مجهزة بمقاعد رياضية أمامية قابلة للتدفئة، يمكن ضبطها في 12 اتجاه مختلف، مع شاشة إشعارات 10 إنشات، ونظام معلومات، وشاشة عرض علوية، وشاحن لاسلكي للهواتف الذكية، ونظام صوتي «إي إل إس ستوديو» متصل بـ16 مكبرا للصوت.

تستعد شركة «أكورا» العالمية لتصنيع السيارات لطرح النسخة الجديدة من سيارتها «إنتيجرا تايب إس» (الإنترنت)
تستعد شركة «أكورا» العالمية لتصنيع السيارات لطرح النسخة الجديدة من سيارتها «إنتيجرا تايب إس» (الإنترنت)
تستعد شركة «أكورا» العالمية لتصنيع السيارات لطرح النسخة الجديدة من سيارتها «إنتيجرا تايب إس» (الإنترنت)
تستعد شركة «أكورا» العالمية لتصنيع السيارات لطرح النسخة الجديدة من سيارتها «إنتيجرا تايب إس» (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مانحون يلتزمون تقديم نحو 1.5 مليار دولار لدعم السودان

مانحون يلتزمون تقديم نحو 1.5 مليار دولار لدعم السودان
اتفاق بيئي تاريخي.. الأمم المتحدة تتبنى أول معاهدة لحماية أعالي البحار

اتفاق بيئي تاريخي.. الأمم المتحدة تتبنى أول معاهدة لحماية أعالي البحار
«في التسعين» يكشف مستجدات دوري التتويج السداسي وحلول لأزمة المنتخب

«في التسعين» يكشف مستجدات دوري التتويج السداسي وحلول لأزمة المنتخب
تسريبات تكشف خروج 3 نجوم من تشيلسي للدوري السعودي

تسريبات تكشف خروج 3 نجوم من تشيلسي للدوري السعودي
أبوهديمة لـ«بوابة الوسط»: أحكام القضاء نافذة والتهديد بـ«فيفا» مرفوض

أبوهديمة لـ«بوابة الوسط»: أحكام القضاء نافذة والتهديد بـ«فيفا» مرفوض
شاهد: البطل الليبي عبدالرحمن موسى يحتل المركز الرابع عالميا في مالطا

شاهد: البطل الليبي عبدالرحمن موسى يحتل المركز الرابع عالميا في مالطا
تواصل العدوان على جنين: 4 شهداء بينهم طفل و45 إصابة منها 9 حرجة

تواصل العدوان على جنين: 4 شهداء بينهم طفل و45 إصابة منها 9 حرجة
«ذي فلاش» يتصدر شباك التذاكر بإيرادات دون المتوقع

«ذي فلاش» يتصدر شباك التذاكر بإيرادات دون المتوقع
مفوض صندوق رعاية ضحايا الاغتصاب: معالجة ملف العنف الجنسي معبر لتحقيق العدالة الانتقالية

مفوض صندوق رعاية ضحايا الاغتصاب: معالجة ملف العنف الجنسي معبر لتحقيق العدالة ...
البيت الليبي للعلوم والثقافة بالزاوية ينظم ورشة حول فن الخط

البيت الليبي للعلوم والثقافة بالزاوية ينظم ورشة حول فن الخط
عيوب في غلق الأبواب تدفع «تسلا» لسحب شاحنة «سيمي» من الأسواق

عيوب في غلق الأبواب تدفع «تسلا» لسحب شاحنة «سيمي» من الأسواق
إسبانيا بطلا لدوري الأمم الأوروبية على حساب كرواتيا

إسبانيا بطلا لدوري الأمم الأوروبية على حساب كرواتيا
شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: المهاجرون.. بين جشع المهربين ومتاجرة الساسة

شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: المهاجرون.. بين جشع المهربين ومتاجرة الساسة
شاهد في «وسط الخبر»: هل يعرقل الدبيبة القاعدة القانونية برفض تسليم السلطة؟

شاهد في «وسط الخبر»: هل يعرقل الدبيبة القاعدة القانونية برفض تسليم السلطة؟
فيرستابن يحرز المركز الاول في كندا ويقود ريد بول للفوزالـ100 في «فورمولا 1»

فيرستابن يحرز المركز الاول في كندا ويقود ريد بول للفوزالـ100 في «فورمولا 1»
إعادة افتتاح مكتبة مصطفى قدري معروف التاريخية بالمدينة القديمة (صور)

إعادة افتتاح مكتبة مصطفى قدري معروف التاريخية بالمدينة القديمة (صور)
«فلوسنا»: لقاء مع محمد الغويل.. حكم المافيات والعائلات في ليبيا

«فلوسنا»: لقاء مع محمد الغويل.. حكم المافيات والعائلات في ليبيا
شاهد.. مجنون كريستيانو يقتحم الملعب لحمله والاحتفال به في مباراة البوسنة وسط اندهاش «الدون» (صور)

شاهد.. مجنون كريستيانو يقتحم الملعب لحمله والاحتفال به في مباراة البوسنة وسط ...
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
فيات تكشف سيارتها «600 إي» الكهربائية الجديدة
فيات تكشف سيارتها «600 إي» الكهربائية الجديدة
تعرف على أرخص سيارة كهربائية من «Ark»
تعرف على أرخص سيارة كهربائية من «Ark»
السوائل التي تحتاجها المركبات الكهربائية
السوائل التي تحتاجها المركبات الكهربائية
صور تكشف تفاصيل نسخة «الوحش» من هيونداي كونا
صور تكشف تفاصيل نسخة «الوحش» من هيونداي كونا
لامبورغيني أوروس تحصل على تعديلات جديدة من «1016 إندستريز»
لامبورغيني أوروس تحصل على تعديلات جديدة من «1016 إندستريز»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
صيانة مصابيح سيارتك و وقت تغيرها
صيانة مصابيح سيارتك و وقت تغيرها...
سيارتك تتجسس عليك.. تعرف على طرق الوصول للبيانات التي تجمعها لحذفها
سيارتك تتجسس عليك.. تعرف على طرق الوصول للبيانات التي تجمعها......
بالفيديو: سكوتر كهربائي من «مرسيدس»
بالفيديو: سكوتر كهربائي من «مرسيدس»...
3 أخطاء عليك تجنبها أثناء غسيل سيارتك
3 أخطاء عليك تجنبها أثناء غسيل سيارتك...
نصائح للقيادة بأمان أثناء العواصف الرملية
نصائح للقيادة بأمان أثناء العواصف الرملية...
المزيد
«أكورا» تستعد لطرح «إنتيجرا» الجديدة خلال أيام
«أكورا» تستعد لطرح «إنتيجرا» الجديدة خلال أيام...
أسباب انخفاض سائل الفرامل في السيارات الكهربائية
أسباب انخفاض سائل الفرامل في السيارات الكهربائية...
عيوب في غلق الأبواب تدفع «تسلا» لسحب شاحنة «سيمي» من الأسواق
عيوب في غلق الأبواب تدفع «تسلا» لسحب شاحنة «سيمي» من الأسواق...
لامبورغيني أوروس تحصل على تعديلات جديدة من «1016 إندستريز»
لامبورغيني أوروس تحصل على تعديلات جديدة من «1016 إندستريز»...
صور تكشف تفاصيل نسخة «الوحش» من هيونداي كونا
صور تكشف تفاصيل نسخة «الوحش» من هيونداي كونا...
المزيد