«أكورا» تستعد لطرح «إنتيجرا» الجديدة خلال أيام

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

تستعد شركة «أكورا» العالمية لتصنيع السيارات لطرح النسخة الجديدة من سيارتها «إنتيجرا تايب إس»، التي طال انتظارها، 21 يونيو الجاري.

وبدأت «أكورا» الحجز على «إنتيجرا تايب إس» في مايو الماضي، بسعر يبدأ من 50 ألف دولار تقريبا، حسب موقع «كار سكوب».

3 أخطاء عليك تجنبها أثناء غسيل سيارتك

محرك السيارة

وتأتي «إنتيجرا تايب إس» مع محرك تيربو سعة 2 لتر، رباعي الأسطوانات، بقوى 320 حصانا، وعزم 310. كما أن المحرك موصول بناقل سرعة يدوي ست سرعات.

وتتميز السيارة بتصميم رياضي مميز، خصوصا الجزء الخلفي، مع صدام بتصميم جديد، وشبكة أكبر وذات مظهر أكثر جرأة. كما تأتي مع إضاءة «إل إي دي»، وإطارات 19 إنشا، مع غطاء من «ميشلين بيلوت».

«Rimac» تسلم أول نسخة من سيارتها الكهربائية الخارقة

المقصورة الداخلية

أما المقصورة، فهي مجهزة بمقاعد رياضية أمامية قابلة للتدفئة، يمكن ضبطها في 12 اتجاه مختلف، مع شاشة إشعارات 10 إنشات، ونظام معلومات، وشاشة عرض علوية، وشاحن لاسلكي للهواتف الذكية، ونظام صوتي «إي إل إس ستوديو» متصل بـ16 مكبرا للصوت.

تستعد شركة «أكورا» العالمية لتصنيع السيارات لطرح النسخة الجديدة من سيارتها «إنتيجرا تايب إس» (الإنترنت)

تستعد شركة «أكورا» العالمية لتصنيع السيارات لطرح النسخة الجديدة من سيارتها «إنتيجرا تايب إس» (الإنترنت)