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عيوب في غلق الأبواب تدفع «تسلا» لسحب شاحنة «سيمي» من الأسواق

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 19 يونيو 2023, 09:53 صباحا
عيوب في غلق الأبواب تدفع «تسلا» لسحب شاحنة «سيمي» من الأسواق
شركة «تسلا» تستدعي عددا من مركبات «سيمي» بسبب عطل في آلية غلق الأبواب (الإنترنت)
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قررت شركة «تسلا»، عملاق تصنيع السيارات الإلكترونية، استدعاء عدد من شاحنات «سيمي» الكهربائية بالكامل من الأسواق، وذلك بسبب عيوب ظهرت في آلية غلق الأبواب، بعد أشهر قليلة من إطلاقها في الأسواق.
وجرى استدعاء الشاحنة، حسب موقع «كار سكوب»، نتيجة عطل تسبب في عدم امتثال الشاحنة لمعايير غلق الأبواب، وهي معايير وُضعت بما يتماشى مع المعايير الفيدرالية لسلامة المركبات.
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وتوضح الإدارة الوطنية للسلامة المرورية أنه يتعين أن يرسل نظام التحذير الخاص بغلق الأبواب في شاحنة «سيمي» إشارة إلى شاشة العرض الخاصة بالسائق في حال لم يكن الباب محكم الغلق.

تعريض الركاب للخطر
وذكرت الإدارة أن المشكلة تكمن في أنه يمكن للسائق رفض هذا الإشعار وإزالته، وهو ما يمكن تعريض حياة السائق والركاب للخطر، إذ إنه قد لا ينتبه (السائق) إلى مثل هذا الإشعار، والقيادة دون غلق أحد أبواب الشاحنة.
واكتشفت «تسلا» هذه المشكلة خلال عملية تدقيق داخلية روتينية لبرمجيات شاحنة «سيمي»، وبدأت على الفور في حلها.
وجرى استدعاء 36 شاحنة من فئة «سيمي» موديل 2023.
 

شركة «تسلا» تستدعي عددا من مركبات «سيمي» بسبب عطل في آلية غلق الأبواب (الإنترنت)
شركة «تسلا» تستدعي عددا من مركبات «سيمي» بسبب عطل في آلية غلق الأبواب (الإنترنت)
شركة «تسلا» تستدعي عددا من مركبات «سيمي» بسبب عطل في آلية غلق الأبواب (الإنترنت)
شركة «تسلا» تستدعي عددا من مركبات «سيمي» بسبب عطل في آلية غلق الأبواب (الإنترنت)
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