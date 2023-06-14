فيات تكشف سيارتها «600 إي» الكهربائية الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت «فيات» الفرنسية بشكل مفاجئ بعض تفاصيل سيارتها الجديدة «فيات 600 إي»، الكهربائية بالكامل، ونشرت عددًا من الصور للتصميم الداخلي والخارجي للسيارة.

وكانت «فيات» كشفت للمرة الأولى، مايو الماضي، سيارة «600 إي». وعاودت الشركة الفرنسية نشر مقطع مصور يفصل جمال التصميم الخارجي والداخلي للسيارة من زوايا مختلفة، حسب موقع «كار سكوب».

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تصميم السيارة

وتتميز السيارة بتصميم بسيط ومميز للوحة مع مجموعة عدادات رقمية مستديرة الشكل وشاشة معلومات ترفيهية بارزة قائمة بذاتها.

وعلى الأرجح، ستكون «600 إي» هي النسخة البديلة لسيارة «500 إكس»، على أن تحظى بمحرك كهربائي بالكامل.

محرك السيارة

ولم تعلن فيات كثيرًا من التفاصيل بشأن محرك «600 إي»، أو أدائها. لكن على الأرجح ستكون مزودة بمحرك كهربائي أحادي، بقوة 154 حصانًا وعزم 260 نيوتن، وبطارية بقوة 54 ك/واط/ساعة.

وستكون «600 إي» متوفرة بفئة ذات محرك يعمل بالوقود في بعض الأسواق، بما في ذلك إيطاليا. على أن تأتي مع محرك بقوة 100 حصان، ثلاثي الاسطوانات، سعة 1.2 لتر.

https://youtu.be/ozoVFOcVYwU

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تعرف على مميزات كهربائية فيات الجديدة (الإنترنت)