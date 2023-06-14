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«كيا» تطرح النسخة المعدلة من «كيه5» 2024

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأربعاء 14 يونيو 2023, 12:37 مساء
«كيا» تطرح النسخة المعدلة من «كيه5» 2024
مصنع السيارات «كيا» يطرح النسخة المعدلة من سيارة «كيه5» موديل 2024 (الإنترنت)
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كشف مصنع السيارات الكوري «كيا» النسخة المعدلة الجديدة من سيارة «كيه5» موديل العام 2024، مع إدخال تعديلات ملحوظة على الإطارات الأمامية وعجلة القيادة.

وكما ذكر موقع «كار سكوب»، تأتي «كيا كيه5» مع مقاعد أمامية قابلة للتسخين، مع إضافة تعديلات بسيطة على سعر السيارة، بزيادة قدرها 100 دولار فقط.

وتبدأ أسعار سيارة «كيه5» موديل 2024 من 25 ألفًا و390 دولارًا، فيما يبلغ سعر فئة «جي تي لاين» من السيارة حوالي 27 ألف دولار.
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وتأتي «كيه5» مع محرك تيربو رباعي الاسطوانات سعة 1.6 لتر، بقوة 180 حصانًا، وعزم دوران يبلغ 264 نيوتن/متر.
ويأتي محرك السيارة مع ناقل أوتوماتيك ثماني سرعات، دفع رباعي، مع إمكانية النقل إلى وضعية الدفع الأمامي للسيارة.

ويبلغ سعر الفئة الأعلى من السيارة 32 ألف دولار، وتأتي مع محرك تيربو رباعي الاسطوانات، سعة 2.5 لتر، بقوة 290 حصانًا تقريبًا، وناقل سرعة ثماني سرعات.
كما تتميز «كيه5» بوحدات إضاءة «إل إيه دي» بالكامل، وزجاج أمامي مصفح، وعجلات مقاس 16 بوصة، ونظام تحكم داخلي متكامل، ونظام صوتي متميز، مع إمكانية التشغيل عبر تطبيقات «أندرويد» و«أبل كار».

مصنع السيارات «كيا» يطرح النسخة المعدلة من سيارة «كيه5» موديل 2024 (الإنترنت)
مصنع السيارات «كيا» يطرح النسخة المعدلة من سيارة «كيه5» موديل 2024 (الإنترنت)
مصنع السيارات «كيا» يطرح النسخة المعدلة من سيارة «كيه5» موديل 2024 (الإنترنت)
مصنع السيارات «كيا» يطرح النسخة المعدلة من سيارة «كيه5» موديل 2024 (الإنترنت)
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