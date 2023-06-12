  • Alwasat News
Atwasat

صيانة مصابيح سيارتك و وقت تغيرها

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 12 يونيو 2023, 12:07 مساء
صيانة مصابيح سيارتك و وقت تغيرها
نقدم إليك طرق العناية بمصابيح سيارتك وأعراض تلفها ووقت تغيرها (الإنترنت)
alwasat radio

المصابيح الأمامية هي عنصر السلامة النشطة وهي خط الدفاع الأول عن سيارتك، حيث إنه إذا لم ير السائق الأشياء على الطريق، لن يتمكن من أن يؤدي ردة الفعل المناسبة أثناء القيادة في الأوقات أو الظروف المعتمة.

وعلى السائق أن يستبق أي مشاكل تتعلق بالمصابيح الأمامية وعليه أن يقوم بفحصها وصيانتها كلما دعت الحاجة إلى ذلك وفقا لموقع «عالم السيارات».
لذلك نقدم إليك طرق العناية بمصابيح سيارتك وأعراض تلفها ووقت تغيرها.

أنواع المصابيح ووظيفتها:
- عندما يتعلق الأمر بأداء المصابيح الأمامية، يجب على العديد من المستهلكين أن يعرفوا أن هناك مجموعة متنوعة من الخيارات المتاحة في السوق لمساعدتهم على اختيار ما يتناسب مع احتياجاتهم الفردية.
- على سبيل المثال، هناك خيارات متاحة توفر مصابيح أكثر إشراقا لرؤية أسفل الطريق أو إضاءة أكثر بياضا مما يحسن من التباين في الوضوح ويساعد السائقين على تمييز الكائنات على جانب الطريق بشكل أفضل من المصابيح الأمامية العادية.

أهمية غطاء صمام إطار السيارة وكيفية الحفاظ عليه

الاستبدال قبل التلف:
- في كثير من الأحيان، نرى مركبات بها مصابيح أمامية محترقة وتسير على الطرق المظلمة، مما يشكل خطرا على كل من السائق والآخرين على الطريق. مع مصباح واحد محترق يرى السائق نصف ما عليه رؤيته. إذا لم يتذكر مالك السيارة متى كانت آخر مرة قام فيها بتغيير المصابيح الأمامية، فقد يكون الوقت قد حان لاستبدالها.

استبدل دائما المصابيح على الجهتين:
- من المهم جدا استبدال المصابيح الأمامية جميعها وليس من جهة دون الأخرى حيث إن المصابيح الأمامية تخفت خلال مدة صلاحيتها، واستبدال لمبة قديمة من جهة والإبقاء على الأخرى من الجهة الأخرى يخلق حقلا غير متكافئ من الرؤية، وهذا الأمر قد يشكل تشتتا وارتباكا على الطريق للسائقين ولحركة المرور المواجهة على حد سواء.

هل يمكنني تغيير لمبات المصابيح الأمامية بنفسي؟
افعل ذلك بنفسك:
- إن تغيير لمبة مصباح السيارة يمكن أن تكون عملية بسيطة لا تحتاج إلى ميكانيكي أو خدمات مهنية. في الواقع، هناك العديد من الأدلة والموارد عبر الإنترنت لمساعدة المستهلكين على تغيير المصابيح في غضون دقائق. كما يمكنك أيضا الرجوع إلى دليل مالك السيارة لإجراءات استبدال المصباح أو اللمبة والأدوات اللازمة لذلك والاحتياطات اللازمة للسلامة أثناء هذا العمل. ولكن قم دائما بارتداء النظارات الواقية وقفازات العمل، قبل الشروع بتغيير المصابيح.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حلف شمال الأطلسي يبدأ أكبر مناورة جوية في تاريخه

حلف شمال الأطلسي يبدأ أكبر مناورة جوية في تاريخه
الأهلي المصري بطلا لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة الـ11

الأهلي المصري بطلا لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة الـ11
ستيفن جيرارد يدرس عرضا لتدريب الاتفاق السعودي

ستيفن جيرارد يدرس عرضا لتدريب الاتفاق السعودي
شاهد في «هنا ليبيا»: معاناة مرضى الكلى واصطياد سمكة قرش غرب درنة

شاهد في «هنا ليبيا»: معاناة مرضى الكلى واصطياد سمكة قرش غرب درنة
اتفاقات بـ10 مليارات دولار في أول أيام مؤتمر أعمال «عربي- صيني» بالسعودية

اتفاقات بـ10 مليارات دولار في أول أيام مؤتمر أعمال «عربي- صيني» بالسعودية
القبض على موظفين بشركة الكهرباء سرقوا مكونات شبكة الإمداد الكهربائي

القبض على موظفين بشركة الكهرباء سرقوا مكونات شبكة الإمداد الكهربائي
ديوكوفيتش يُتوج بطلًا لرولان غاروس للتنس وينفرد بالرقم القياسي للألقاب الكبرى

ديوكوفيتش يُتوج بطلًا لرولان غاروس للتنس وينفرد بالرقم القياسي للألقاب الكبرى
الشيباني: المرحلة الثانية من خطة تأمين الحدود ستغطي المسافة من غدامس إلى غات

الشيباني: المرحلة الثانية من خطة تأمين الحدود ستغطي المسافة من غدامس إلى غات
16.69 مليون دينار مرتبات مجلس الوزراء و391.8 مليون لجهات أمنية في 5 أشهر

16.69 مليون دينار مرتبات مجلس الوزراء و391.8 مليون لجهات أمنية في 5 أشهر
عقبات بالجملة تعترض التجارة داخل أفريقيا بعد 4 أعوام من إلغاء حواجز التجارة الداخلية في القارة

عقبات بالجملة تعترض التجارة داخل أفريقيا بعد 4 أعوام من إلغاء حواجز التجارة ...
رادار الهلال يتجه صوب نيمار لتعويض فشل صفقة ميسي

رادار الهلال يتجه صوب نيمار لتعويض فشل صفقة ميسي
تأجيل دوري سداسي التتويج من «دورينا» 48 ساعة لينطلق 25 يونيو

تأجيل دوري سداسي التتويج من «دورينا» 48 ساعة لينطلق 25 يونيو
غوارديولا يحسم الحساب الشخصي مع مسابقة أفلتت من قبضته 12 عامًا

غوارديولا يحسم الحساب الشخصي مع مسابقة أفلتت من قبضته 12 عامًا
الهمالي يحل سادسًا في بطولة العالم للقوة البدنية بمالطا (صور)

الهمالي يحل سادسًا في بطولة العالم للقوة البدنية بمالطا (صور)
غوارديولا: لا يمكنني تحقيق الثلاثية كل موسم.. وثقة الإدارة وراء إنجاز دوري الأبطال

غوارديولا: لا يمكنني تحقيق الثلاثية كل موسم.. وثقة الإدارة وراء إنجاز دوري ...
«تحقيقات»: هل لإيطاليا أنشطة مشبوهة في ليبيا برعاية الحكومة؟

«تحقيقات»: هل لإيطاليا أنشطة مشبوهة في ليبيا برعاية الحكومة؟
«هذا المساء»: آراء حول الملكية في ليبيا

«هذا المساء»: آراء حول الملكية في ليبيا
«كلينكا»: سبل وقاية النساء من الورم الليفي

«كلينكا»: سبل وقاية النساء من الورم الليفي
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
أهمية غطاء صمام إطار السيارة وكيفية الحفاظ عليه
أهمية غطاء صمام إطار السيارة وكيفية الحفاظ عليه
إزاحة الستار عن «شيفروليه كورفيت Z06» اليابانية (صور)
إزاحة الستار عن «شيفروليه كورفيت Z06» اليابانية (صور)
بالفيديو.. 15 ألف دولار للحصول على أيقونة «Lada» الجديدة
بالفيديو.. 15 ألف دولار للحصول على أيقونة «Lada» الجديدة
«بنتلي» تستدعي «بنتايجا» بسبب المقاعد
«بنتلي» تستدعي «بنتايجا» بسبب المقاعد
بالفيديو: سيارة متطورة تشبه «Beetle» من «Great Wall»
بالفيديو: سيارة متطورة تشبه «Beetle» من «Great Wall»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«ستيلانتس» ستقلل نسبة شحن سيارات الوقود لبعض الولايات الأميركية
«ستيلانتس» ستقلل نسبة شحن سيارات الوقود لبعض الولايات ......
بالفيديو: سكوتر كهربائي من «مرسيدس»
بالفيديو: سكوتر كهربائي من «مرسيدس»...
3 أخطاء عليك تجنبها أثناء غسيل سيارتك
3 أخطاء عليك تجنبها أثناء غسيل سيارتك...
4 خطوات للحفاظ على بطارية سيارتك في الصيف
4 خطوات للحفاظ على بطارية سيارتك في الصيف...
إطلاق أول سيارة إنتاج محلي في الجزائر ديسمبر المقبل
إطلاق أول سيارة إنتاج محلي في الجزائر ديسمبر المقبل...
المزيد
صيانة مصابيح سيارتك و وقت تغيرها
صيانة مصابيح سيارتك و وقت تغيرها...
تسريب التصميم الجديد لـ«كيا بيكانتو» 2024
تسريب التصميم الجديد لـ«كيا بيكانتو» 2024...
أسباب تشقق إطارات السيارة
أسباب تشقق إطارات السيارة...
بالفيديو: سيارة متطورة تشبه «Beetle» من «Great Wall»
بالفيديو: سيارة متطورة تشبه «Beetle» من «Great Wall»...
«بنتلي» تستدعي «بنتايجا» بسبب المقاعد
«بنتلي» تستدعي «بنتايجا» بسبب المقاعد...
المزيد