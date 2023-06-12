صيانة مصابيح سيارتك و وقت تغيرها

القاهرة - بوابة الوسط

المصابيح الأمامية هي عنصر السلامة النشطة وهي خط الدفاع الأول عن سيارتك، حيث إنه إذا لم ير السائق الأشياء على الطريق، لن يتمكن من أن يؤدي ردة الفعل المناسبة أثناء القيادة في الأوقات أو الظروف المعتمة.

وعلى السائق أن يستبق أي مشاكل تتعلق بالمصابيح الأمامية وعليه أن يقوم بفحصها وصيانتها كلما دعت الحاجة إلى ذلك وفقا لموقع «عالم السيارات».

لذلك نقدم إليك طرق العناية بمصابيح سيارتك وأعراض تلفها ووقت تغيرها.

أنواع المصابيح ووظيفتها:

- عندما يتعلق الأمر بأداء المصابيح الأمامية، يجب على العديد من المستهلكين أن يعرفوا أن هناك مجموعة متنوعة من الخيارات المتاحة في السوق لمساعدتهم على اختيار ما يتناسب مع احتياجاتهم الفردية.

- على سبيل المثال، هناك خيارات متاحة توفر مصابيح أكثر إشراقا لرؤية أسفل الطريق أو إضاءة أكثر بياضا مما يحسن من التباين في الوضوح ويساعد السائقين على تمييز الكائنات على جانب الطريق بشكل أفضل من المصابيح الأمامية العادية.

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الاستبدال قبل التلف:

- في كثير من الأحيان، نرى مركبات بها مصابيح أمامية محترقة وتسير على الطرق المظلمة، مما يشكل خطرا على كل من السائق والآخرين على الطريق. مع مصباح واحد محترق يرى السائق نصف ما عليه رؤيته. إذا لم يتذكر مالك السيارة متى كانت آخر مرة قام فيها بتغيير المصابيح الأمامية، فقد يكون الوقت قد حان لاستبدالها.

استبدل دائما المصابيح على الجهتين:

- من المهم جدا استبدال المصابيح الأمامية جميعها وليس من جهة دون الأخرى حيث إن المصابيح الأمامية تخفت خلال مدة صلاحيتها، واستبدال لمبة قديمة من جهة والإبقاء على الأخرى من الجهة الأخرى يخلق حقلا غير متكافئ من الرؤية، وهذا الأمر قد يشكل تشتتا وارتباكا على الطريق للسائقين ولحركة المرور المواجهة على حد سواء.