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إزاحة الستار عن «شيفروليه كورفيت Z06» اليابانية (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 09 يونيو 2023, 09:14 صباحا
إزاحة الستار عن «شيفروليه كورفيت Z06» اليابانية (صور)
إزاحة الستار عن «شيفروليه كورفيت Z06». (أرشيفية: الإنترنت)
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أزيح الستار أخيرا عن سيارة «شيفروليه كورفيت Z06» يابانية الصنع بلون واحد فقط هو الأسود لعملائها في اليابان.

وبحسب «تيربو العرب» فإنه بعدما أصبحت شفروليه كورفيت «Z06» الآن سيارة عالمية مما يعني أنها متوفرة في الأسواق أكثر من أي وقت مضى، وهذا يعني أيضاً أنه يتعين على شركة شيفروليه وعملائها قبول بعض التنازلات من أجل أوقات تسليم أقل وتسليم عدد أكبر من العملاء.

طلاء خارجي أسود ومقصورة داخلية باللون الأحمر 
هذا ما يجعل طراز «Z06» الذي جرى طرحه حديثا في اليابان سيأتي بلوان واحد فقط وهو اللون الأسود. لكن ليس هذا هو التغيير الوحيد عن النسخة الأميركية أيضاً.

جرى الكشف عن أنه ستأتي كل سيارة «شيفروليه كورفيت Z06» متجهة من الولايات المتحدة إلى اليابان، في الوقت الحالي على الأقل، بتكوين واحد محدد. يتضمن طلاء خارجي أسود، ومقصورة داخلية باللون الأحمر الأدرينالين، مع حزمة «3LZ».

يمكن للمالكين تغيير بعض الميزات
كشفت الشركة أنه يمكن للمالكين تغيير بعض الميزات الأخرى حول السيارة ولكن كل سيارة سيكون لديها هذه الأشياء الثلاثة المشتركة، أي لا خيار لألوان أخرى سوا الأحمر والأسود وغير ذلك يمكن تغييره وتخصيصه.

وفقاً للمدير التنفيذي للشركة اليابنية «جنرال موتورز» يوشياكي أوهارا، فإن ذلك يرجع إلى أوقات التسليم التي ترغب الشركة في تقليلها مع إدخال أكبر عدد ممكن من سيارات «Z06» إلى اليابان بأسرع ما يمكن. ويقول إن الطلاء الأسود مع الأحمر الداخلي هو "أكثر التركيبات شعبية في اليابان لذا سيتم تعميمه على جميع السيارات.

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كشف أوهارا للمرة الأولى من قبل لموقع كار باز، وصرح أيضاً لموقع الياباني «Webcg» قائلاً: «نريد أن نقدم هذا النوع من المرح لعملائنا، ولكن إذا فعلنا ذلك، بغض النظر عن المدة التي ننتظرها، فلن تأتي السيارات، لكن يبدو أن هناك بعض الأمل في أن تكون طرازات «Z06» المستقبلية متاحة بخيارات أخرى عدا الأسود والأحمر».

في الوقت الحالي، سيتعين على المشترين التعامل مع أشياء مثل حزمة Z07 وقدرة حصانية أقل مما يحصل عليه الأميركيون.

تنتج العديد من إصدارات «Z06» العالمية 636 حصاناً (475 كيلو واط) مقابل 670 (500 كيلو واط) التي جرى إنتاجها في الولايات المتحدة الأميركية. ويعود جزء من ذلك إلى لوائح الانبعاثات الأكثر صرامة على الطريق.

يرتبط بهذه اللوائح نظام العادم في «Z06»، وهو ما يعني تغيير آخر في النسخة اليابانية. فبدلاً من وضع الأنابيب الرباعية المستقيمة في المنتصف، ستحصل السيارة فقط على زوج من الأنابيب في كل زاوية بدلاً من 4 الأمر الذي سيقلل من الضوضاء والتلوث وبالطبع الطاقة بالتبعية.

هذا المحتوى من تيربو العرب

إزاحة الستار عن «شيفروليه كورفيت Z06». (أرشيفية: الإنترنت)
إزاحة الستار عن «شيفروليه كورفيت Z06». (أرشيفية: الإنترنت)
إزاحة الستار عن «شيفروليه كورفيت Z06». (أرشيفية: الإنترنت)
إزاحة الستار عن «شيفروليه كورفيت Z06». (أرشيفية: الإنترنت)
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