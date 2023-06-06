ستروين تتطلق نسخة هجينة من «C5 Aircross» العائلية

القاهرة - بوابة الوسط

أطلقت شركة سيتروين نسخة هجينة من سيارتها «C5 Aircross SUV» العائلية.

أضافت العلامة التجارية هذه النسخة إلى مجموعات توليد الطاقة الهجينة «plug-in hybrid»، والديزل والبنزين المتوافرة بالفعل في الطراز، وذلك وفقا لموقع «عالم السيارات».

إطلاق أول سيارة إنتاج محلي في الجزائر ديسمبر المقبل.

قوة السيارة ومحركها

تضيف مجموعة نقل الحركة «Hybrid 136» قوة تبلغ 48 فولت إلى محرك البنزين «Puretech»، مع محرك كهربائي 21 كيلو وات، وصندوق أوتوماتيكي مزدوج القابض من ست سرعات.

وتدعي سيتروين أن كهربة المحرك، سعة 1.2 لتر بقوة 134 حصانًا، تعمل على تحسين الاقتصاد في استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 30% بالمدينة وحولها.

للحصول على 169 رطل قدم من عزم الدوران عند 1750 دورة في الدقيقة، استخدمت سيتروين شاحنا توربينيا متغير الهندسة (VGT)، لمنح «C5 Aircross» مزيدًا من الجاذبية عند السرعات المنخفضة.

على ما يبدو، فإن علامات الأسعار للهجين والديزل ليست متباعدة، على الرغم من أن المحرك تم تطويره خصيصًا للتهجين.

سيارة اقتصادية في الوقود

نحو 40% من الأجزاء جديدة تمامًا ومهيأة، بحيث لا تؤثر التكنولوجيا الهجينة الجديدة على مساحة المركبة أو غرفة المقصورة.

ويوفر الطراز الهجين الكامل للسائقين مزايا الاقتصاد في استهلاك الوقود بشكل أفضل دون متاعب التوصيل.

أطلقت شركة سيتروين نسخة هجينة من سيارتها «C5 Aircross SUV» العائلية (الإنترنت)