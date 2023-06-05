  • Alwasat News
Atwasat

3 أخطاء عليك تجنبها أثناء غسيل سيارتك

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 05 يونيو 2023, 10:44 صباحا
3 أخطاء عليك تجنبها أثناء غسيل سيارتك
أبرز الأخطاء التي تحدث أثناء غسيل السيارات (الإنترنت)
alwasat radio

عادة ما يشكل غسيل السيارات مصدرا للفرح والبهجة والمتعة ولكن احذر عزيزي السائق، فالتقنيات الأكثر شيوعا أو التقليدية تقتل الطلاء وقد تؤذي هيكل السيارة. تذكر دائما أن دهان السيارة مثل بشرة الإنسان، يتنفس مثل البشرة ويحتاج إلى العناية.

لذلك نقدم إليك أبرز ثلاثة أخطاء، نقوم بها من دون أن نعلم، عليك تجنبها أثناء غسيل السيارة وذلك وفقًا لموقع «عالم السيارات».
4 خطوات للحفاظ على بطارية سيارتك في الصيف

أبرز الأخطاء التي تحدث عادة أثناء غسيل السيارات:
اختيار الإسفنج
- الإسفنج المستخدم للاستحمام الشخصي مصمم عادة لفرك الأوساخ والجلد الميت بعيدا عن جسد الإنسان، ولكن هذه العملية سوف تكون مؤذية لطلاء السيارة. استخدام هذا النوع من الإسفنج سيدفع الأوساخ والملوثات على طول السطح أثناء المسح، مما يؤدي إلى خدوش صغيرة غير مرئية في معظم الأوقات.
- لتجنب هذه المشكلة، يمكنكم الحصول على إسفنج مصمم خصيصا لعملية غسيل السيارات قادر على التقاط الأوساخ وحمل الحطام داخل الألياف، حتى يجرى إفراغه في دلو نظيف من الماء.

اختيار الصابون
- لا يزال خطأ شائعا على الرغم من كل الاهتمام الذي أعطي لرعاية السيارات في جميع أنحاء العالم. صحيح أن الصابون الخاص بغسل الأطباق يمكن أن يكون مفيدا في مجالات معينة، لكنه ليس مصمما للحفاظ على مظهر السيارة على أساس منتظم.
- الغرض من صابون السيارة هو إزالة الأوساخ مع الكثير من التزييت الممكن لحماية الطلاء أو الشمع من دون أذى. ولكن هناك أنواعا مختلفة جدا من الصابون ولكل نوع وظيفة محددة في صيغته المعمول بها، تماما مثل فكرة صابون اليد وشامبو الشعر. كلاهما مماثل بشكل مذهل، ولكن مختلف إلى حد كبير لذلك استخدم الصابون الخاص بعملية غسيل السيارات فقط خلال الصيانة العادية.

استخدام المنشفة
- إنه خطأ دقيق وخفي نراه في جميع أنحاء العالم، وهو بالطبع استخدام المنشفة نفسها لمسح مناطق مختلفة من سيارتك فاستخدام المنشفة للعجلات ومن ثم استخدامها نفسها لتنشيف الطلاء سيكون مدمرا للطبقة اللامعة، خاصة إذا كنت تستخدم منشفة خاطئة تماما، مثل الخرقة القديمة.

استخدام الأدوات والمناشف نفسها على العجلات أو المحرك أو العادم كما تفعل على الطلاء سيضر الطلاء سريعا، وستكون بحاجة إلى التشميع أو حتى شراء مركَّب لإزالته. والهدف هنا هو الحفاظ على دلو منفصل جدا للطلاء، ودلو منفصل جدا للعجلات. الأدوات في كل دلو لا تختلط أو تستبدل.

من خلال التمسك بهذه القاعدة البسيطة جدا، يمكن تجنب الخطأ الأكثر شيوعا في غسيل السيارات والذي يتسبب في التقليل من أهمية اللمسة النهائية على سيارتك.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأهلي يفوز على الوداد بهدفين لهدف في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأهلي يفوز على الوداد بهدفين لهدف في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا
وزارة الثقافة والتنمية المعرفية تنعى الشاعر حسين الرياني

وزارة الثقافة والتنمية المعرفية تنعى الشاعر حسين الرياني
فيرستابن يحرز المركز الأول لسباق إسبانيا لسيارات «فورميلا - 1»

فيرستابن يحرز المركز الأول لسباق إسبانيا لسيارات «فورميلا - 1»
الإعلان عن مواعيد الجولة المقبلة للدوري من بينها مباراة قمة بين النصر والهلال

الإعلان عن مواعيد الجولة المقبلة للدوري من بينها مباراة قمة بين النصر والهلال
صافرة ليبية تضبط ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد

صافرة ليبية تضبط ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد
ريال مدريد يعلن رحيل بنزيما بنهاية الموسم

ريال مدريد يعلن رحيل بنزيما بنهاية الموسم
الخبير غاري ماركوس: مخاطر الذكاء الصناعي على البشرية «مُبالغ فيها»

الخبير غاري ماركوس: مخاطر الذكاء الصناعي على البشرية «مُبالغ فيها»
اجتماع دول «أوبك+».. مناقشات حادة وتوقعات صعبة لمستقبل الإنتاج

اجتماع دول «أوبك+».. مناقشات حادة وتوقعات صعبة لمستقبل الإنتاج
مطاعم مغاربية جديدة في باريس تعرّف الفرنسيين بأطباق أقل شهرة من «الكسكس»

مطاعم مغاربية جديدة في باريس تعرّف الفرنسيين بأطباق أقل شهرة من «الكسكس»
شقيقتان سوريتان في أربيل ترويان بموسيقاهما معاناة الأكراد

شقيقتان سوريتان في أربيل ترويان بموسيقاهما معاناة الأكراد
أستراليا تعتزم إنشاء متنزه بحري بحجم إسبانيا

أستراليا تعتزم إنشاء متنزه بحري بحجم إسبانيا
«الإعلام الحربي»: ضبط 1000 مهاجر في امساعد.. والعثور على مصنع للقوارب في بئر الأشهب

«الإعلام الحربي»: ضبط 1000 مهاجر في امساعد.. والعثور على مصنع للقوارب في بئر ...
باريس سان جرمان يعلن رسمياً رحيل بطل العالم ليونيل ميسي عن صفوفه

باريس سان جرمان يعلن رسمياً رحيل بطل العالم ليونيل ميسي عن صفوفه
بالصدفة.. العثور على 45 كيسًا تحوي رفاتًا بشرية في المكسيك

بالصدفة.. العثور على 45 كيسًا تحوي رفاتًا بشرية في المكسيك
مانشستر سيتي يواصل اكتساح الألقاب ويفوز بكأس إنجلترا

مانشستر سيتي يواصل اكتساح الألقاب ويفوز بكأس إنجلترا
معارك السودان تدخل أسبوعها الثامن.. وعشرات من ضحاياها دُفِنوا مجهولين

معارك السودان تدخل أسبوعها الثامن.. وعشرات من ضحاياها دُفِنوا مجهولين
الليبية ريحان بن جليل ستحمل شعلة افتتاح الأولمبياد الخاص في برلين

الليبية ريحان بن جليل ستحمل شعلة افتتاح الأولمبياد الخاص في برلين
«تحقيقات»: مبادرة الإسكان الشبابي في مرمى الانتقادات

«تحقيقات»: مبادرة الإسكان الشبابي في مرمى الانتقادات
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
4 خطوات للحفاظ على بطارية سيارتك في الصيف
4 خطوات للحفاظ على بطارية سيارتك في الصيف
أعراض زيادة زيت المحرك وتأثيره على السيارة
أعراض زيادة زيت المحرك وتأثيره على السيارة
إطلاق أول سيارة إنتاج محلي في الجزائر ديسمبر المقبل
إطلاق أول سيارة إنتاج محلي في الجزائر ديسمبر المقبل
بالفيديو: سكوتر كهربائي من «مرسيدس»
بالفيديو: سكوتر كهربائي من «مرسيدس»
تسريب تفاصيل فولفو«EX30» قبل الكشف عنها
تسريب تفاصيل فولفو«EX30» قبل الكشف عنها
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد: «سيارة بالهيدروجين».. والصناعة «مغربية»
شاهد: «سيارة بالهيدروجين».. والصناعة «مغربية»...
تعرف على سيارة الملكة رانيا الكهربائية
تعرف على سيارة الملكة رانيا الكهربائية...
«ستيلانتس» ستقلل نسبة شحن سيارات الوقود لبعض الولايات الأميركية
«ستيلانتس» ستقلل نسبة شحن سيارات الوقود لبعض الولايات ......
بالفيديو: سكوتر كهربائي من «مرسيدس»
بالفيديو: سكوتر كهربائي من «مرسيدس»...
تسرب الوقود يجبر «فيراري» على استدعاء سيارتها
تسرب الوقود يجبر «فيراري» على استدعاء سيارتها...
المزيد
3 أخطاء عليك تجنبها أثناء غسيل سيارتك
3 أخطاء عليك تجنبها أثناء غسيل سيارتك...
الوسائد الهوائية تجبر«تويوتا» على استدعاء 111000 مركبة
الوسائد الهوائية تجبر«تويوتا» على استدعاء 111000 مركبة...
شعار جديد لـ«بورش».. شاهده معنا
شعار جديد لـ«بورش».. شاهده معنا...
تسريب تفاصيل فولفو«EX30» قبل الكشف عنها
تسريب تفاصيل فولفو«EX30» قبل الكشف عنها...
بالفيديو: سكوتر كهربائي من «مرسيدس»
بالفيديو: سكوتر كهربائي من «مرسيدس»...
المزيد