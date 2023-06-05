3 أخطاء عليك تجنبها أثناء غسيل سيارتك

القاهرة - بوابة الوسط

عادة ما يشكل غسيل السيارات مصدرا للفرح والبهجة والمتعة ولكن احذر عزيزي السائق، فالتقنيات الأكثر شيوعا أو التقليدية تقتل الطلاء وقد تؤذي هيكل السيارة. تذكر دائما أن دهان السيارة مثل بشرة الإنسان، يتنفس مثل البشرة ويحتاج إلى العناية.

لذلك نقدم إليك أبرز ثلاثة أخطاء، نقوم بها من دون أن نعلم، عليك تجنبها أثناء غسيل السيارة وذلك وفقًا لموقع «عالم السيارات».

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أبرز الأخطاء التي تحدث عادة أثناء غسيل السيارات:

اختيار الإسفنج

- الإسفنج المستخدم للاستحمام الشخصي مصمم عادة لفرك الأوساخ والجلد الميت بعيدا عن جسد الإنسان، ولكن هذه العملية سوف تكون مؤذية لطلاء السيارة. استخدام هذا النوع من الإسفنج سيدفع الأوساخ والملوثات على طول السطح أثناء المسح، مما يؤدي إلى خدوش صغيرة غير مرئية في معظم الأوقات.

- لتجنب هذه المشكلة، يمكنكم الحصول على إسفنج مصمم خصيصا لعملية غسيل السيارات قادر على التقاط الأوساخ وحمل الحطام داخل الألياف، حتى يجرى إفراغه في دلو نظيف من الماء.

اختيار الصابون

- لا يزال خطأ شائعا على الرغم من كل الاهتمام الذي أعطي لرعاية السيارات في جميع أنحاء العالم. صحيح أن الصابون الخاص بغسل الأطباق يمكن أن يكون مفيدا في مجالات معينة، لكنه ليس مصمما للحفاظ على مظهر السيارة على أساس منتظم.

- الغرض من صابون السيارة هو إزالة الأوساخ مع الكثير من التزييت الممكن لحماية الطلاء أو الشمع من دون أذى. ولكن هناك أنواعا مختلفة جدا من الصابون ولكل نوع وظيفة محددة في صيغته المعمول بها، تماما مثل فكرة صابون اليد وشامبو الشعر. كلاهما مماثل بشكل مذهل، ولكن مختلف إلى حد كبير لذلك استخدم الصابون الخاص بعملية غسيل السيارات فقط خلال الصيانة العادية.

استخدام المنشفة

- إنه خطأ دقيق وخفي نراه في جميع أنحاء العالم، وهو بالطبع استخدام المنشفة نفسها لمسح مناطق مختلفة من سيارتك فاستخدام المنشفة للعجلات ومن ثم استخدامها نفسها لتنشيف الطلاء سيكون مدمرا للطبقة اللامعة، خاصة إذا كنت تستخدم منشفة خاطئة تماما، مثل الخرقة القديمة.

استخدام الأدوات والمناشف نفسها على العجلات أو المحرك أو العادم كما تفعل على الطلاء سيضر الطلاء سريعا، وستكون بحاجة إلى التشميع أو حتى شراء مركَّب لإزالته. والهدف هنا هو الحفاظ على دلو منفصل جدا للطلاء، ودلو منفصل جدا للعجلات. الأدوات في كل دلو لا تختلط أو تستبدل.

من خلال التمسك بهذه القاعدة البسيطة جدا، يمكن تجنب الخطأ الأكثر شيوعا في غسيل السيارات والذي يتسبب في التقليل من أهمية اللمسة النهائية على سيارتك.