شعار جديد لـ«بورش».. شاهده معنا

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت شركة «بورش» الألمانية عن شعارها الجديد، الذي قد يبدو أنه مشابه بنسبة كبيرة للشعار الحالي، ولكن مع بعض التفاصيل الجديدة، حيث تم توسيع الجزء العلوي من القمة مع تضييق القاع.

وتعتقد «بورش» أن هذا يجعل الأمر برمته أكثر ديناميكية وأكثر حدة، وذلك وفقًا لموقع «عالم السيارات».

حصل الجزء الخارجي من التصميم الجديد على إطار أوسع قليلًا، بينما حصل الشعار بالكامل على خلفية ناعمة، بخلاف الخطوط الحمراء في هيكلها الجديد على شكل خلية النحل.

كما تم تغيير شكل حروف «بورش» الجديدة في الأعلى بنسبة قليلة للغاية، لدرجة لا تستطيع التفرقة بينها وبين الشعار الحالي، وتمت إضافة حروف كلمة «شتوتغارت» باللون الأسود فوق الحصان المصمم حديثًا.

ومع ذلك، استغرقت العملية برمتها ثلاث سنوات من التصميم لفريق «Style Porsche»، ليحل الشعار الجديد محل القديم الذي تم تحديثه آخر مرة في العام 2014.

في الواقع، تحب «بورش» تجديد هيئتها كل عقد أو نحو ذلك، حيث إن شعارها الأول الذي رسمه « فرانز زافير»، واستخدم للمرة الأولى في العام 1952، تم تغييره أيضًا في 1954 و1963 و1973 و1994 و2008.

بورش تكشف عن شعارها الجديد (الإنترنت)