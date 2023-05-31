4 نصائح عند انفجار إطار سيارتك على الطريق

القاهرة - بوابة الوسط

انفجار الإطار واحد من أكثر المواقف التي يتعرض لها سائقو ومالكو السيارات حول العالم، وتختلف الأسباب بين إهمال متابعة حالة وصلاحية الإطارات، أو بسبب وجود عوامل أخرى مثل حالة الطقس والقطع الحادة التي تنتشر على بعض الطرقات

وعند حدوث هذا الموقف، خاصة مع السرعات العالية أحيانا يقوم سائقو ومالكو السيارات بتصرفات وردود فعل خاطئة، وتكون ناجمة من قلة الخبرة وعنصر المفاجأة الذي يتسبب في أفعال قد تؤدي إلى فقدان السيطرة على السيارة، وربما ما هو أسوأ، كانقلاب المركبة وفقا لموقع «الموتوراتي».

لذلك نقدم إليك الخطوات التي يجب أن تتبع في حالة الوقوع في هذا الأمر، تعرف عليها معنا.

الخطوة الأولى

سحب القدم تماما عن دواسة الوقود، لتخفيف سرعة السيارة.

الخطوة الثانية

لا تفكر في الضغط على المكابح، لا تضع هذا في احتمالات قراراتك، لأن هذا القرار تحديدا سيتسبب في فقدان التحكم بالكامل في السيارة وسيؤدي إلى انقلابها في لحظتها.

الخطوة الثالثة

تمسك جيدا بمقود السيارة، ولا تحاول تغيير والتحكم في مسار السيارة، حافظ عليها في اتجاه الإطار المنفجر.