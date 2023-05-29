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بالفيديو: تعرف على مميزات «أودي- A6»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 29 مايو 2023, 09:17 صباحا
بالفيديو: تعرف على مميزات «أودي- A6»
لتقليل الحوادث.. «أودي» تكشف عن تقنية غير مسبوقة في سيارتها الجديدة (الإنترنت)
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كشفت «أودي» عن سيارة «A6» الكهربائية الجديدة التي زودتها بميزة لم تطرح في أي سيارة من قبل.
وأكثر ما يميز «Audi A6 E Tron» مصابيحها التي حصلت على ميزة فريدة، إذ تظهر هذه المصابيح إشارات ضوئية تنعكس على الطريق بجانب السيارة، لتبين ما إذا كانت المركبة ستنعطف إلى اليمين أو اليسار، وفقا لموقع «عالم السيارات».

وإذا قرر السائق الانعطاف إلى اليمين، مثلا، فإن الإشارات الضوئية ستظهر على الطريق على يمين العجلتين الأمامية والخلفية.

والأمر المميز في هذه السيارة أيضا خلوها من قبضات الأبواب الخارجية، إذ يكفي أن يقوم صاحب السيارة بتمرير يده بجانب الباب بحركة بسيطة لتقوم حساسات الحركة بفتح الأبواب تلقائيا.

ويخلو هيكل السيارة من الخارج أيضا من المرايا الجانبية، إذ استعيض عن المرايا بكاميرات تظهر حالة الطريق على شاشات داخلية موجودة في قمرة القيادة.


 

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