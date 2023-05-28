عيوب التصنيع تجبر «بي إم دبليو» على استدعاء 100 ألف سيارة

القاهرة - بوابة الوسط

تستدعي «بي إم دبليو» ما يقرب من 100000 سيارة بعد إصدار تحذير من عطل قاتل محتمل يتسبب في الاحتراق الشديد في الوسائد الهوائية للسيارة المصابة.

ويخشى أن يؤدي الاحتراق الشديد إلى تمزيق غطاء الوسادة الهوائية وإغراق السائق بشظايا.

تعرض الشركة استبدال الوسائد الهوائية المعيبة في أي من السيارات المتضررة التي تم بناؤها بين عامي 2012 و2015، بما في ذلك بعض المحركات الأكثر قوة في العلامة التجارية، وتم إخطار وكالة معايير مركبات القيادة من قبل الشركة بشأن العيب.

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أكدت «بي إم دبليو» للمالكين أن هذا الإصلاح الحرج للسلامة سيتم في أقرب وقت ممكن في مركز الخدمة.

جميع السيارات المتضررة مزودة بوسادة هوائية تستخدم مفجرا من صنع «تاكاتا»، والذي يحتوي على نترات الأمونيوم.

وفقا لقاعدة بيانات «DVSA» الخاصة بسحب المركبات، قد تحتاج نحو 98774 سيارة إلى الفحص والإصلاح.

تستشهد «بي إم دبليو» بالسبب على النحو التالي: «يمكن أن يؤدي التحلل المحتمل لأقراص الوقود الدافع إلى احتراق شديد في حالة تنشيط الوسادة الهوائية، مما قد يتسبب في تمزق جسم النفخ».

كما قال متحدث باسم «بي إم دبليو»: «منذ الإعلان عن الاستدعاء بسبب تلك الوسائد الهوائية لأول مرة، شاركت (بي إم دبليو) باستمرار في مجموعة متنوعة من حملات التوعية للعملاء لتشجيع مالكي المركبات المتضررة على إكمال إصلاح الوسادة الهوائية الحرجة للسلامة مجانا في أقرب وقت ممكن».

وتابعت الشركة: «نحن نشجع العملاء الذين تلقوا هذه الرسالة على فحص سياراتهم واستبدال الوسادة الهوائية في أقرب وقت ممكن من خلال الاتصال بمركز خدمة (بي إم دبليو) المحلي».

يمكن لأي عميل «بي إم دبليو» أيضا التحقق من حالة استدعاء سيارته على موقع الشركة.

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