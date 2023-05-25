«ستيلانتس» ستقلل نسبة شحن سيارات الوقود لبعض الولايات الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط

قالت شركة «ستيلانتس»، الشركة الأم لشركة كرايسلر، الأربعاء، إنها قد تحد من شحنات المركبات التي تعمل بالبنزين إلى التجار في الولايات التي تبنت قواعد الانبعاثات الصارمة التي أعلنت عنها كاليفورنيا.

وبحسب رسالة إلى الوكلاء اطلعت عليها «رويترز»، قالت شركة صناعة السيارات الإيطالية الأميركية إنها تفي بقواعد انبعاثات كاليفورنيا: «قد نضطر إلى تخصيص عدد أقل من سيارات محركات البنزين التقليدية للولايات التي تبنت قواعد الانبعاثات الصارمة في كاليفورنيا. ومزيد السيارات للولايات الأخرى التي لم تتبنَ هذه القواعد».

ونوهت مذكرة «ستيلانتس» بأن 13 ولاية أخرى لديها حاليا معايير مطابقة لمعايير كاليفورنيا وستتبنى أربع ولايات أخرى معايير كاليفورنيا للنماذج المستقبلية. ولم يعلق مجلس موارد الهواء في كاليفورنيا، الذي يضع قواعد الانبعاثات للولاية، على الفور.

حظر بيع السيارات التي تعمل بالبنزين

وطلب مجلس الإدارة يوم الإثنين من وكالة حماية البيئة الأميركية الموافقة على القواعد المعتمدة في أغسطس والتي من شأنها أن تسمح للدولة بحظر بيع السيارات التي تعمل بالبنزين فقط بحلول العام 2035 وتتطلب 80٪ على الأقل من النماذج التي تعمل بالكهرباء بحلول ذلك الوقت. وذكرت جريدة «ديلاوير بيزنس» وجود هذه السياسة في وقت سابق الأربعاء.

اتفاقية للحد من انبعاثات المركبات

في يوليو 2019، أبرمت شركة فورد وهوندا وفولكس فاغن وبي إم دبليو اتفاقية طوعية مع كاليفورنيا للحد من انبعاثات المركبات.

وأشارت «ستيلانتس» إلى أنها تستثمر 35 مليار دولار لدعم إدخال 25 سيارة كهربائية بحلول العام 2030.

وقالت إنها قد طلبت من كاليفورنيا الانضمام إلى الاتفاقية مع صانع سيارات آخر «من شأنه أن يسمح «ستيلانتس» بالامتثال لمعايير كاليفورنيا البديلة بناء على مبيعاتنا الوطنية... سنستمر في السعي لتحقيق تكافؤ الفرص لشركتنا وتجارنا».

غرامات فدرالية بسبب «استهلاك الوقود»

جرى إجبار «ستيلانتس» سابقا على دفع غرامات فدرالية لعدم تلبية متطلبات الاقتصاد في استهلاك الوقود في الولايات المتحدة، بما في ذلك 156 مليون دولار جرى دفعها إجمالا لمركبات طرز 2016 و2017.

و«ستيلانتس/ Stellantis» هي شركة تصنيع سيارات متعددة الجنسيات تشكلت في 16 يناير 2021 باندماج الشركة الإيطالية الأميركية فيات كرايسلر ومجموعة بي إس إيه الفرنسية واتخذت من أمستردام عاصمة هولندا مقرا لها. يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في تصميم وتطوير وتصنيع وبيع السيارات لستة عشر علامة تجارية.

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