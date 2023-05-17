شاهد: «سيارة بالهيدروجين».. والصناعة «مغربية»

القاهرة - بوابة الوسط

دخلت المملكة المغربية عالم صناعة السيارات هذا الأسبوع، بعد الكشف عن نموذج أول سيارة مغربية الصنع، والنموذج الأولي لمركبة تعمل بالهيدروجين قام بتطويرها مغربي.

جاء الكشف عن أول سيارة بصناعة مغربية خلال حفل ترأسه العاهل المغربي محمد السادس، بالقصر الملكي في الرباط الإثنين الماضي، وهي من إنتاج شركة «نيو موتورز»، بينما يعود نموذج المركبة التي تعمل بالهيدروجين لشركة «نامكس».

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وجرى تصميم النموذج الأولي لمركبة الهيدروجين بشراكة مع المكتب الإيطالي المتخصص في هياكل السيارات «بينينفارينا»، وجرى ابتكار التصميم الداخلي للمركبة من جانب كفاءات مغربية.



سيارة مغربية

وحسبما ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء، فإن «نيو موتورز» قامت بإحداث وحدة صناعية بعين عودة، لتصنيع سيارات موجهة للسوق المحلية وللتصدير، ويتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية 27 ألف وحدة. كذلك يتوقع أن يبلغ الاستثمار الإجمالي في هذا المشروع 156 مليون درهم، مع إمكانية توفير 580 فرصة عمل.

في فبراير 2023، منحت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية المصادقة النهائية للمركبة، وأشرفت على إطلاق السلسلة الأولية للإنتاج، فيما تعتزم تدشين الوحدة الصناعية خلال شهر يونيو المقبل، وإطلاق عملية التسويق.

ومن المنتظر تزويد نموذج المركبة الصديقة للبيئة بالهيدروجين بواسطة خزان مركزي سيجري تعزيزه بست كبسولات قابلة للإزالة، لتأمين قدرة مهمة للبطارية، وتسهيل شحن الهيدروجين خلال دقائق.