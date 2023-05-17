سيارة خشبية نادرة في مزاد عالمي

القاهرة - بوابة الوسط

تباع سيارة خشبية من نوع «سيتروين 2 سي في (2 حصان)»، بقيمة تقديرية تراوح بين 150 ألف يورو و200 ألف، في مزاد في فرنسا في الرابع من يونيو، على ما أعلن مفوضا المزادات ايمريك وفيليب روياك اليوم الأربعاء.

وأكد إيمريك روياك لوكالة فرانس برس أن «هذه السيارة الخشبية الوحيدة في العالم التي لا تزال تعمل بشكل طبيعي. هذا مزاد خارج عن المألوف. إنها سيارة فريدة وقطعة فنية في آن معًا».

مقومات لتحطيم الرقم القياسي

وأعلن مفوضا المزادات تقديراتهما لقيمة المركبة بالاستناد إلى «الرقم القياسي العالمي لسيارة من نوع 2 سي في» والتي بيعت في مقابل 176 ألف يورو. وأشار روياك إلى أن هذه السيارة الجديدة «تتمتع بمقومات لتحطيم الرقم القياسي». ويقام المزاد في منطقة مونبازون في وسط فرنسا.

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وقد صُنع هيكل سيارة «2 سي في»، وهو من نوع «أزكا» مصنوع سنة 1955، بالكامل من الخشب على يد النجار الفرنسي ميشال روبيار. واجتازت السيارة الاختبارات التقنية، وهي مرفقة برخصة ملكية تعود للعام 1957، ومعها لوحة تسجيل وشهادة تأمين بما يتيح تسييرها على الطرقات، وفق ايمريك روياك.