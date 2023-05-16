تسرب الوقود يجبر «فيراري» على استدعاء سيارتها

القاهرة - بوابة الوسط

أصدرت «فيراري» استدعاء لـ425 نموذجا من «296 GTS» و«296 GTB»، وكلها من سنوات طراز 2022-2023، بسبب تسرب الوقود المحتمل الذي قد يؤدي إلى نشوب حريق.

وفقا لوثائق الاستدعاء المودعة لدى الإدارة الوطنية للنقل والسلامة على الطرق السريعة (NHTSA)، فإن شركة السيارات الخارقة الإيطالية قد حددت أنه قد ينشأ عيب متعلق بسلامة المركبات في تلك المركبات المتضررة.

تقول «فيراري» إنه جرى اكتشاف بعض التآكل في أنبوب توصيل خزان الوقود، نتيجة التلامس غير المقصود بين خزان الوقود الذي يربط أنبوب الألمنيوم وغطاء حماية البطارية عالي الجهد (المصنوع من الألياف الزجاجية والفولاذ المقاوم للصدأ).

في المقابل، قد يتسبب هذا العيب في تسرب الوقود.

والأسوأ من ذلك أن التسرب يمكن أن يحدث في وجود اشتعال خارجي، ومن هنا يخشى الحريق.

لحسن الحظ، «فيراري» لم يصلها أنباء عن وقوع حرائق أو إصابات أو وفيات أو حوادث ذات صلة في سيارات العملاء حتى الآن بهذا الخلل.

تصليح مجاني

من الواضح أن الإصلاح مجاني، ويتضمن استبدال أنبوب توصيل خزان الوقود الحالي بأنبوب جديد يحتوي على أنبوب توصيل مقوى بغطاء واقي مضاد للتآكل مصنوع من المطاط.

تؤكد شركة «فيراري» أنها علمت بهذه المشكلة للمرة الأولى في أوائل أبريل بعد فحص ما قبل التسليم شمل مالكا في الصين.

جرى العثور على تآكل في أنبوب توصيل خزان الوقود وقام التاجر بإخطار الشركات الأعلى على الفور ثم بدأ تحقيق كامل.

في وقت سابق من هذا الشهر، جرى التأكيد على أن التآكل كان في الواقع ناتجا عن تفاعل كيميائي بسبب التلامس غير المقصود المذكور أعلاه بين أنبوب الألمنيوم والفولاذ الذي يغطي البطارية.

حتى يتم إجراء الإصلاحات اللازمة، تقترح «فيراري» بشدة عدم قيادة المالكين لسياراتهم كإجراء احترازي.

هذا المحتوى من تيربو العرب

