تعرف على سيارة الملكة رانيا الكهربائية

القاهرة - بوابة الوسط

على مدار سنوات، استطاعت الملكة رانيا زوجة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية؛ أن تفرض اسمها على الساحات بفضل جهدها الواضح في مجالات العمل الإنساني، ونشاطها البارز في مجال حقوق الطفل.

وبجانب ذلك تميزت الملكة رانيا بذوقها الراقي وإطلالاتها التي تجمع بين الفخامة والبساطة، وهو ما انعكس بقدر كبير على اختياراتها من السيارات وفقا لموقع «عالم السيارات»

ظهرت الملكة رانيا مع مجموعة من السيارات الفخمة.. أشهرها:

«تسلا إكس» الكهربائية بالكامل

وقد ظهرت الملكة رانيا وهي تقود السيارة بنفسها، وتتوقف لتهديها طفلة باقة من الزهور.

موديلات السيارة

يذكر أن سيارة تسلا موديل «إكس»، تتوافر بعدة نسخ؛ هي: تسلا موديل«X 75D»، وتسلا موديل«X 90D»، وتسلا موديل «X 100D» وتسلا موديل«X P100D».

بطارية السيارة والمحرك

تمتلك السيارة خمس بطاريات ليثيوم أيون قدرتها 100 كيلوواط توجه طاقتها إلى محركين كهربائيين

محرك أمامي يوفر طاقة للمحور الأمامي بقوة تقدر بـ259 حصانا، ومحرك خلفي يوفر طاقة للمحور الخلفي بقوة تقدر بـ503 أحصنة، لتقدر قوة هذه السيارة باستخدام المحركين معا بـ762 حصانا وبـ1072 نيوتن في المتر.

تسير هذه النسخة لمسافة تصل إلى 465 كيلومترا بالشحنة الواحدة، وتعد واحدة من أفضل 5 سيارات كهربائية للعام 2019، وتتسارع من 0 الصفر إلى 100 مئة كيلومتر في الساعة في 3.1 ثلاث ثوان وعشر الثانية.

وزن السيارة

يبلغ وزن سيارة تسلا موديل إكس ما بين 2330 ألفين وثلاثمئة وثلاثين كيلوجراما و2509 وألفين وخمسمئة وتسعة كيلوغرامات للنسخة الكاملة الإضافات.

حصلت تسلا موديل إكس على شاسيه شقيقتها السيدان «تسلا موديل إس» كما تتشارك معها في 30% من القطع.



ظهرت الملكة رانيا مع مجموعة من السيارات الفخمة أشهرها «تسلا إكس» الكهربائية (الإنترنت)