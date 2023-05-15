  • Alwasat News
Atwasat

تعرف على سيارة الملكة رانيا الكهربائية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 15 مايو 2023, 12:52 مساء
تعرف على سيارة الملكة رانيا الكهربائية
ظهرت الملكة رانيا مع مجموعة من السيارات الفخمة أشهرها «تسلا إكس» الكهربائية (الإنترنت)
alwasat radio

على مدار سنوات، استطاعت الملكة رانيا زوجة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية؛ أن تفرض اسمها على الساحات بفضل جهدها الواضح في مجالات العمل الإنساني، ونشاطها البارز في مجال حقوق الطفل.
وبجانب ذلك تميزت الملكة رانيا بذوقها الراقي وإطلالاتها التي تجمع بين الفخامة والبساطة، وهو ما انعكس بقدر كبير على اختياراتها من السيارات وفقا لموقع «عالم السيارات»

ظهرت الملكة رانيا مع مجموعة من السيارات الفخمة.. أشهرها:

«تسلا إكس» الكهربائية بالكامل
وقد ظهرت الملكة رانيا وهي تقود السيارة بنفسها، وتتوقف لتهديها طفلة باقة من الزهور.

موديلات السيارة
يذكر أن سيارة تسلا موديل «إكس»، تتوافر بعدة نسخ؛ هي: تسلا موديل«X 75D»، وتسلا موديل«X 90D»، وتسلا موديل «X 100D» وتسلا موديل«X P100D».

بطارية السيارة والمحرك
تمتلك السيارة خمس بطاريات ليثيوم أيون قدرتها 100 كيلوواط توجه طاقتها إلى محركين كهربائيين
محرك أمامي يوفر طاقة للمحور الأمامي بقوة تقدر بـ259 حصانا، ومحرك خلفي يوفر طاقة للمحور الخلفي بقوة تقدر بـ503 أحصنة، لتقدر قوة هذه السيارة باستخدام المحركين معا بـ762 حصانا وبـ1072 نيوتن في المتر.
تسير هذه النسخة لمسافة تصل إلى 465 كيلومترا بالشحنة الواحدة، وتعد واحدة من أفضل 5 سيارات كهربائية للعام 2019، وتتسارع من 0 الصفر إلى 100 مئة كيلومتر في الساعة في 3.1 ثلاث ثوان وعشر الثانية.

وزن السيارة
يبلغ وزن سيارة تسلا موديل إكس ما بين 2330 ألفين وثلاثمئة وثلاثين كيلوجراما و2509 وألفين وخمسمئة وتسعة كيلوغرامات للنسخة الكاملة الإضافات.
حصلت تسلا موديل إكس على شاسيه شقيقتها السيدان «تسلا موديل إس» كما تتشارك معها في 30% من القطع.
 

ظهرت الملكة رانيا مع مجموعة من السيارات الفخمة أشهرها «تسلا إكس» الكهربائية (الإنترنت)
ظهرت الملكة رانيا مع مجموعة من السيارات الفخمة أشهرها «تسلا إكس» الكهربائية (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الانتخابات التركية.. إردوغان يحصد 49.40% وأوغلو 44.96% بعد فرز 99% من الصناديق

الانتخابات التركية.. إردوغان يحصد 49.40% وأوغلو 44.96% بعد فرز 99% من الصناديق
كاريكاتير خيري - استشهاد 34 فلسطينيا جراء عدوان إسرائيلي جديد

كاريكاتير خيري - استشهاد 34 فلسطينيا جراء عدوان إسرائيلي جديد
إردوغان يرحب بخوض جولة ثانية من انتخابات الرئاسة.. وكيليتشدار أوغلو يتعهد بالفوز

إردوغان يرحب بخوض جولة ثانية من انتخابات الرئاسة.. وكيليتشدار أوغلو يتعهد بالفوز
كاريكاتير حليم - شركة ليبيانا تتعرض لـ«هجوم سيبراني»

كاريكاتير حليم - شركة ليبيانا تتعرض لـ«هجوم سيبراني»
انتهى استوديو الـ«VAR».. للحالات التحكيمية لمباراة الأهلي طرابلس والأولمبي

انتهى استوديو الـ«VAR».. للحالات التحكيمية لمباراة الأهلي طرابلس والأولمبي
الأمم المتحدة تحيي الذكرى الـ75 للنكبة الفلسطينية لأول مرة منذ 1948

الأمم المتحدة تحيي الذكرى الـ75 للنكبة الفلسطينية لأول مرة منذ 1948
شاهد: تعليق ثلاثي تحليل قناة الوسط «WTV» على نتائج فريق التعاون في «دورينا»

شاهد: تعليق ثلاثي تحليل قناة الوسط «WTV» على نتائج فريق التعاون في «دورينا»
نظمته «يوبام».. مؤتمر إقليمي يوصى بإشراك المجتمعات المحلية في إدارة الحدود الليبية

نظمته «يوبام».. مؤتمر إقليمي يوصى بإشراك المجتمعات المحلية في إدارة الحدود ...
عجز ميزان مدفوعات النقد الأجنبي يلتهم 900 مليون دولار في شهر

عجز ميزان مدفوعات النقد الأجنبي يلتهم 900 مليون دولار في شهر
مجمع اللغة العربية الليبي يشارك غدا في مؤتمر دولي بالقاهرة

مجمع اللغة العربية الليبي يشارك غدا في مؤتمر دولي بالقاهرة
«سيف الوقت» يلاحق عمل لجنة «6+6»

«سيف الوقت» يلاحق عمل لجنة «6+6»
حقوقيون وشخصيات عامة يرفضون فرض حكومة الدبيبة قيودًا على سفر المرأة ويطلبون إلغاءها فورًا

حقوقيون وشخصيات عامة يرفضون فرض حكومة الدبيبة قيودًا على سفر المرأة ويطلبون ...
«كلينكا»: الطفل المريض بالسكري والتنمر في المدرسة

«كلينكا»: الطفل المريض بالسكري والتنمر في المدرسة
«أكلات ماجدة 2» (حـ 24): «طبيخة الباشا» والحلو «روزاتا»

«أكلات ماجدة 2» (حـ 24): «طبيخة الباشا» والحلو «روزاتا»
كاريكاتير خيري - قبة حديدية!

كاريكاتير خيري - قبة حديدية!
إطلاق أول خط للحافلات الذاتية القيادة في المملكة المتحدة

إطلاق أول خط للحافلات الذاتية القيادة في المملكة المتحدة
متى يجب عليك استبدال فلتر الوقود بسيارتك؟

متى يجب عليك استبدال فلتر الوقود بسيارتك؟
كازا باستا إيطالية شهية وسريعة التحضير

كازا باستا إيطالية شهية وسريعة التحضير
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
متى يجب عليك استبدال فلتر الوقود بسيارتك؟
متى يجب عليك استبدال فلتر الوقود بسيارتك؟
إطلاق أول خط للحافلات الذاتية القيادة في المملكة المتحدة
إطلاق أول خط للحافلات الذاتية القيادة في المملكة المتحدة
عيوب التصنيع تجبر «تسلا» على استدعاء مليون سيارة
عيوب التصنيع تجبر «تسلا» على استدعاء مليون سيارة
«رانجلر» الجديدة كهربائية بالكامل وأكثر قوة
«رانجلر» الجديدة كهربائية بالكامل وأكثر قوة
سيارة كهربائية جديدة من «رينو»
سيارة كهربائية جديدة من «رينو»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
فوائد زيت محرك السيارة
فوائد زيت محرك السيارة...
أضرار إغلاق باب السيارة بعنف
أضرار إغلاق باب السيارة بعنف...
فائدة أسلاك البواجي وأعراض تلفها
فائدة أسلاك البواجي وأعراض تلفها...
بالصور: 6 مدن خالية من السيارات حول العالم
بالصور: 6 مدن خالية من السيارات حول العالم...
علامات تشير إلى حاجة سيارتك للصيانة
علامات تشير إلى حاجة سيارتك للصيانة...
المزيد
تعرف على سيارة الملكة رانيا الكهربائية
تعرف على سيارة الملكة رانيا الكهربائية...
أول سيارة كهربائية بست عجلات من «هينيسي»
أول سيارة كهربائية بست عجلات من «هينيسي»...
«جنرال موتورز» تستدعي مليون سيارة رياضية
«جنرال موتورز» تستدعي مليون سيارة رياضية...
سيارة كهربائية جديدة من «رينو»
سيارة كهربائية جديدة من «رينو»...
«رانجلر» الجديدة كهربائية بالكامل وأكثر قوة
«رانجلر» الجديدة كهربائية بالكامل وأكثر قوة...
المزيد