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أول سيارة كهربائية بست عجلات من «هينيسي»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 15 مايو 2023, 10:41 صباحا
أول سيارة كهربائية بست عجلات من «هينيسي»
«هينيسي» تكشف تصميم أول سيارة «هايبر جي تي» كهربائية بست عجلات (الإنترنت)
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كشفت شركة «هينيسي» «Hennessey» الشركة المصنعة للسيارات الفائقة ومقرها تكساس، جزءا من خطة منتجاتها التي تبلغ مدتها 10 سنوات التي ستشهد بناء ثلاثة موديلات جديدة بالكامل وفقا لموقع «عالم السيارات».
وسيكون الظهور الأول، الذي يتبع «فينوم F5»، أول سيارة «هايبر جي تي» كهربائية بالكامل بست عجلات، وتحمل الاسم الرمزي مشروع «ديب سبيس».

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«هينيسي» «هايبر جي تي» الكهربائية
يمكنها نقل أربعة أشخاص بالغين براحة تامة إلى جانب أربع مجموعات من مضارب الجولف، إضافة إلى الأمتعة.

السرعة والهيكل الخارجي للسيارة
بالطبع، بالنظر إلى هوس العلامة التجارية لشركة «هينيسي» بالقوة والسرعة، فإنها ستكون سريعة بشكل كبير مع قوة جر لا مثيل لها بفضل مجموعة نقل الحركة الفريدة ذات الدفع السداسي.
مقصورة الركاب ليست أقل حداثة حيث تسمح أوضاع الجلوس المبتكرة ذات الشكل الماسي، مع وجود السائق في المنتصف، لراكبين بالجلوس على الجانب والخلف قليلا من السائق.
سيشغل الراكب الرابع، المتمركز خلف السائق مباشرة، أول مقعد سيارة (VIP) مسطح في العالم.
مع تصميم وهندسة جديدة بنسبة 100٪، سيجرى بناء مشروع «ديب سبيس» بهيكل وألواح هيكل من ألياف الكربون خفيفة الوزن للغاية، إضافة إلى أبواب جناح النوارس الدراماتيكية.
كما سيجرى تزويد المقصورة بالمواد عالية الجودة، ما يسمح الطلب حسب الطلب للعملاء المميزين بتخصيص كل سيارة وفقا لرغباتهم.

طرق الحفاظ على سيارتك الكهربائية من حرارة الشمس

ستقوم «هينيسي» ببناء «هايبر جي تي» الكهربائية الجديدة في منشأة الإنتاج المتطورة في سيلي، تكساس.

محرك لسيارة
من المقرر أن تتبع سيارة «هايبر جي تي» الكهربائية، إنتاج سيارة «فينوم F5» الكوبيه التي بيعت بالكامل، مع محرك السيارة الذي تبلغ قوته 1817 حصانا.

سعر السيارة
في المقابل، لم يجر الإعلان عن المواصفات الكاملة للمشروع، لكن «هينيسي» أكدت أن الأسعار ستبدأ من ثلاثة ملايين دولار أميركي وسيجرى تحديد الإنتاج بـ105 وحدات على مستوى العالم. ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في العام 2026.
 

«هينيسي» تكشف تصميم أول سيارة «هايبر جي تي» كهربائية بست عجلات (الإنترنت)
«هينيسي» تكشف تصميم أول سيارة «هايبر جي تي» كهربائية بست عجلات (الإنترنت)
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