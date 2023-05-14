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«جنرال موتورز» تستدعي مليون سيارة رياضية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 14 مايو 2023, 12:57 مساء
«جنرال موتورز» تستدعي مليون سيارة رياضية
خلل وسائل الأمان يجبر «جنرال موتورز» على استدعاء سيارتها (الإنترنت)
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قالت مجموعة «جنرال موتورز»، إنها ستستدعي ما يقرب من مليون سيارة رياضية متعددة الأغراض في الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب خلل في وسائل الأمان.

وأضافت الشركة خلال بيان رسمي، أن سبب الاستدعاء هو أن منفاخ الوسادة الهوائية للسائق قد ينفجر في أثناء فتحه حال وقوع حادث قوي، وفقا قال موقع «عالم السيارات».

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ويغطي الاستدعاء نحو 994763 سيارة من طرازات «Buick Enclave» و«Chevrolet Traverse» و«GMC Acadia» من سنوات طراز (2014 حتى 2017) مع الوحدات التي تنتجها شركة «ARC Automotive Inc».

من جانبها، قالت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة، إن سائق سيارة «شيفروليه ترافيرس 2017» في «ميشيغان» تعرض لحادث تمزق فيه منفاخ الوسادة الهوائية للسائق الأمامي في أثناء النشر، مما تسبب في إصابات في الوجه.

وأكد فحص بتاريخ 25 أبريل أن منفاخ الوسادة الهوائية للسائق الأمامي قد تمزق في السيارة.

وقالت «جنرال موتورز» إنها لا تزال تحقق في المشكلة بمساعدة شركة هندسية خارجية، وقال صانع السيارات في ديترويت: «(جنرال موتورز) تتخذ هذا الإجراء الميداني الموسع بدافع من الحذر الشديد، وسلامة عملائنا أولوية قصوى بالنسبة لنا».

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