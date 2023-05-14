سيارة كهربائية جديدة من «رينو»

القاهرة - بوابة الوسط

تهدف «الكروس» الكهربائية الجديدة من شركة «رينو» للسيارات إلى تكريم سيارة «رينو4L» الأصلية من العام 1962.

حيث كشفت الشركة للتو عن نسخة كهربائية محدثة، بطلاء «Ile-de-France Blue»، مكتمل بلمسات النيون.

بالفيديو: سيارة عائلية متطورة من «رينو»



وجاءت النسخة الكهربائية الجديدة باللون الأزرق للنسخة الجديدة مستوحى من اللسيارة «Renault 4L»الأصلية، عندما تم إطلاقها في العام 1962. لقد مضى أكثر من 30 عاما على إنتاج السيارة الأصلية، والآن تخطط «رينو» لإحضارها مرة أخرى في شكل كروس «EV» صغير.

على الرغم من أنها تحمل رقم تعريف أقل، يقال إن «رينو4L» الجديدة بحجم وسعر أعلى كثيرا من السيارة الأصلية ومنتظر صدورها يناير 2024.

شاهد معنا الصور وتعرف على جديد السيارة.

هذا المحتوى من تيربو العرب



«رينو» تكشف الستار عن سيارتها الكهربائية الجديدة (الإنترنت)