«رانجلر» الجديدة كهربائية بالكامل وأكثر قوة

القاهرة - بوابة الوسط

مسيرة «جيب» نحو الكهربة الكاملة تزداد وتيرتها، تصل سيارة «أفينجر» الكهربائية الصغيرة بالكامل إلى المملكة المتحدة هذا العام، وستتبعها السيارة الفاخرة الكبيرة «واجونير S» و«جيب Recon» المستوحاة من «رانجلر»، وكلتاهما من المتوقع أن يتم الكشف عنهما في العام 2024 والعام 2025.

ومع ذلك، أكد «كريستيان مونييه» رئيس «جيب»، أن الجيل القادم من«رانجلر» 2027 رمز الشركة للطرق الوعرة لن يكون كهربائيا بالكامل فحسب، بل سيكون أيضا أكثر قدرة على الطرق من السيارة الحالية.

لقد أثارت «جيب» احتمال وجود سيارة «رانجلر» كهربائية بالكامل في الماضي، حيث تم تصميم مفاهيم «Magneto» لسيارة «Easter» جيب سفاري السنوية، لكن هذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها الشركة مزيدا من التفاصيل حول السيارة، والأهم من ذلك- قدرتها على الطرق الوعرة.

في حديثه حصريا إلى «Auto Express»، أوضح «مونييه» المكان الذي سيقع فيه النموذج الجديد على مقياس «Trail Rating» الشهير للعلامة التجارية، استنادا إلى خمس سمات رئيسية للطرق الوعرة: الجر، وحوض المياه، والقدرة على المناورة، ومفصلة العجلات، والخلوص الأرضي.

«جيب» تتجه نحو الكهربة بالكامل

مع تحرك العلامة التجارية الأمريكية نحو الكهرباء الكاملة عبر مجموعتها، طمأن «مونييه» عشاق «جيب» أن طاقة البطارية لن تعني قدرة أقل على الطرق الوعرة، بل على العكس تماماً، في الواقع.

قال «مونييه»:«إن الشيء العظيم في الكهربة هو أنها تجعل سيارة (جيب) أكثر قدرة، إنه يعطينا المزيد من عزم الدوران ؛ يجعلها أكثر سلاسة ودقة، بعد ذلك، يمكن أن يكون الهيكل المحيط به، ونظام التعليق، والمحور الذي ستستخدمه، أي شيء - محور صلب أو تعليق مستقل».

«جيب رانجلر» الكهربائية الجديدة

من المتوقع أن تستفيد «رانجلر الجديدة» من منصة «ستيلانتس» «STLA» الكبيرة الكهربائية بالكامل، كما هي الحال مع «جيب ريكون» التي تم تأكيدها بالفعل، ومع ذلك، سيكون هناك اختلاف واضح في القدرة على الطرق الوعرة، وفقا لـ«مونييه».

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