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إطلاق أول خط للحافلات الذاتية القيادة في المملكة المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 12 مايو 2023, 01:34 مساء
إطلاق أول خط للحافلات الذاتية القيادة في المملكة المتحدة
حافلة ذاتية القيادة في العاصمة الكورية الجنوبية سيول, 23 نوفمبر 2022. (أ ف ب)
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يدخل أول خط للحافلات ذاتية القيادة، الخدمة الأسبوع المقبل في إدنبره، للمرة الأولى في المملكة المتحدة، رغم أنّ سائقين سيكونون موجودين داخل هذه المركبات لاستلام القيادة في حالات الطوارئ.

وقال مدير الشؤون العامة في شركة «ستيجكوتش»، بيتر ستيفنس خلال عرض أقيم الخميس قرب إدنبره، لوكالة «فرانس برس»، إن «تكنولوجيا القيادة الذاتية الموجودة في الحافلة اختُبرت في الماضي، لكنها المرة الأولى التي تُستخدم على خط للحافلات»، وفق وكالة «فرانس برس».

وهذا الخط الممتد على نحو 22 كيلومترا في غرب العاصمة الاسكتلندية، سيستضيف ما يقرب من 10 آلاف راكب أسبوعياً.

وفي الحافلات الخمس الموضوعة في الخدمة، والتي سيُسمح لها بالتنقل بسرعة تصل إلى 50 كيلومترا في الساعة، سيكون سائق موجوداً مع ذلك، للتأكد من انتظام الوضع، بموجب القانون البريطاني الذي لا يتيح حالياً تسيير مركبات بصورة مستقلة تماما على الطرق العامة.

نظام يعتمد على الذكاء الاصطناعي
كما سيكون موظف آخر على متن المركبة للتأكد من حيازة الركاب تذاكر النقل والرد على أسئلتهم.

وسيتيح نظام يعتمد على الذكاء الاصطناعي رصد المركبات الأخرى الموجودة على الطريق لتفادي حوادث الاصطدام، فيما ستمسح كاميرات وجهاز رادار الطريق لتجنب المشاة.

وبحسب بيتر ستيفنس، هذه الخدمة ستكون أكثر أماناً وفعالية، وستتيح توفير الوقود بنسبة تصل إلى 20%، موضحا أن نظام المركبة قادر على «الاستجابة بسرعة أكبر مقارنة مع التفاعل البشري» عند الحاجة، مشيرا إلى أن هذه الحافلات ستوفر مع الوقت مزيداً من البيانات «لتحسين وقت التنقل باستقلالية».

وفي 2021، وُضعت حافلة كهربائية من دون سائق في الخدمة في مدينة ملقة الإسبانية، في مشروع وُصف بأنه سابقة أوروبية. وأجريت تجارب مشابهة في كوريا الجنوبية في العام عينه، وفي سنغافورة مطلع 2023.

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