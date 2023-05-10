تعرف على جديد «لاند روفر ديفندر» 2024

القاهرة - بوابة الوسط

تطور «لاند روفر» حاليا النسخة الجديدة من «ديفندر» موديل 2024 مدعوم بمحركات «P400» تعمل بالبنزين ومحركات «P300» تعمل بالديزل، ويتوفر الطراز محدود التشغيل فقط مع خمسة مقاعد، وستحصل السيارة على مجموعة متنوعة من التعديلات في التصميم، بما في ذلك المصدات والشبكة الأمامية.

ويمكنك الاختيار ما بين عجلات 20 بوصة باللون الأسود اللامع أو عجلات مقاس 22 بوصة، ومن الداخل ستجد تنجيد الجلد والقماش المقاوم، ويأتي التصميم الداخلي باللون الأبنوسي مع بطانة للسقف من خشب الأبنوس، وحصائر أرضية مطاطية وذلك وفقا لموقع «عالم السيارات».

مميزات جديدة لـ«لاند روفر سبورت» الجديدة

محرك وسعر السيارة

ويمكنك الحصول على «لاندروفر ديفندر» 2024 بمحرك V8 وثمانية مقاعد في نسخة 130 حيث يوفر محركها السوبر تشارج سعة 5 لترات قوة حوالي 493 حصانا وعزم دوران 610 نيوتن.متر ويمكنها التسارع من الصفر إلى سرعة 100 كم/ساعة في غضون 5.7 ثانية ويبدأ سعرها من 118.975 دولار أميركي.

وسيتوفر الطراز الجديد بنظام عادم رباعي وسقف بانورامي منزلق مع سقف متباين أسود ومصابيح أمامية ومصابيح خلفية داكنة وزجاج الخصوصية، ومن الميزات الداخلية مقعد السائق المدفأ والمبرد وعجلة قيادة مدفأة.

سيارة رياضية متعددة الاستخدامات

وبالنسبة إلى عشاق «ديفندر110 » فيمكن للمشترين طلب السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات مع حزمة County الخارجية الجديدة وبمحرك 493 حصانا والاختيار ما بين ألوان رمادية أو سوداء والتي تحصل فيها على رسومات ريترو على جانب السيارة بالإضافة إلى دواسات عتبات أمامية مضاءة برسومات، وستتوفر من سعر 85.975 دولار أميركي.

كم يبلغ سعر «لاندر روفر ديسكفري» 2023؟



الكشف عن «لاند روفر ديفندر» 2024 بقوة 493 حصانا (الإنترنت)