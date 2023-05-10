طرق الحفاظ على سيارتك الكهربائية من حرارة الشمس

القاهرة - بوابة الوسط

هل أنت قلق بشأن صيانة مركباتك الكهربائية خلال فصل الصيف؟ هل يتسبب ارتفاع درجة الحرارة في القلق بشأن حالة مركباتك الكهربائية؟ هل أنت محتار بشأن التحول إلى سيارة كهربائية في فصل الصيف؟ لذلك نقدم إليك طريقة الحفاظ على سيارتك الكهربائية من حرارة الشمس.

تأثير ارتفاع الحرارة على السيارة الكهربائية.

- عادة ما يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى اكتشاف طرق للحفاظ على صحة بطارية مركباتك الكهربائية من أجل قيادة أكثر سلاسة إليك كيفية إدارة مركباتك الكهربائية عندما ترتفع درجة الحرارة.

- تشير الأبحاث إلى أن درجات الحرارة المرتفعة لا علاقة لها بالسلامة أثناء قيادة المركبات الكهربائية. حتى أداء السيارة يظل كما هو، سواء كان الجو حارا أو معتدلا، إذا تم اتخاذ الإجراءات المناسبة لصيانة السيارة الكهربائية.

كيفية تنظيف فلتر الهواء في سيارتك

نصائح للحفاظ على السيارة الكهربائية.

- بقدر ما نكره الحرارة خلال فصل الصيف، فإن لها أيضا تأثيرا كبيرا على سياراتنا يمكن أن تؤثر حرارة الصيف سلبا على جميع أنواع المركبات، لكن السيارات الكهربائية هي الأكثر حساسية عندما يتعلق الأمر بالظروف الجوية القاسية.

- السبب في حساسية المركبات الكهربائية للحرارة هو أن بطاريات المركبات الكهربائية لا تحتوي على نفس نطاق القيادة لخزانات البنزين.

- على الرغم من أن الطقس البارد له تأثير أكبر على السيارات الكهربائية، إلا أن الطقس الحار له تأثير على نطاق المركبات الكهربائية أيضا. إذا كان ذلك يجعل مركبتك الكهربائية تضغط على بطاريتها أكثر من المعتاد، فتوقع أن تفقد قوتها أكثر من المعتاد. لهذا السبب عليك معرفة أساسيات صيانة السيارة الكهربائية أثناء الطقس القاسي.

إليك 6 نصائح للتغلب على حرارة سيارتك الكهربائية خلال فصل الصيف:

الحد من استخدام تكييف الهواء

- أثناء الطقس الحار، يجب أن يكون الحفاظ على برودة سيارتك الكهربائية على رأس أولوياتك. ومع ذلك، نظرا لأنه يمكن أيضا أن تُستنزف بطاريتك بسرعة، فضع في اعتبارك المدة التي تستغرقها في تشغيل مكيف الهواء. إذا لم تتمكن من استخدامه في إعداد المروحة، فحافظ على تكييف الهواء عند درجة حرارة معقولة في جميع الأوقات.

- هناك طريقة أخرى للحفاظ على الحرارة بالخارج دون الحاجة إلى استخدام الكثير من طاقة البطارية وهي تشغيل مكيف الهواء قبل فصله عن الشاحن بهذه الطريقة، يمكنك الحفاظ على برودة الداخل قبل رحلتك ثم الحفاظ عليه في وضع أقل أثناء السير على الطريق، مما يزيد من عمر البطارية إلى أقصى حد ويحافظ عليها لفترة أطول.

برد سيارتك قبل ركوبها

- يعد التكييف المسبق من أبسط الأشياء التي يمكنك القيام بها وأهمها للحفاظ على سيارتك الكهربائية في حالة جيدة. يمكنك تبريد سيارتك الكهربائية للوصول إلى درجة الحرارة المناسبة لك قبل الإقلاع. يمكنك أيضا استخدام مظلات الشمس أو تظليل النوافذ لمنع السيارة من التسخين.

- تذكر دائما أنه يجب مراقبة شحن مركبتك الكهربائية في الطقس الحار عن كثب لأن ذلك قد يتسبب في ارتفاع درجة الحرارة و تجنب شحنها إلى 100٪ لأنه قد يتسبب في ارتفاع درجة حرارة البطارية، حاول الحفاظ على البطارية حتى 80٪ عند الشحن.

خفف الضغط على دواسة الوقود والفرامل

- إذا كنت ترغب في الحفاظ على بطارية السيارة الكهربائية وتجنب ارتفاع درجة الحرارة، فإن أفضل شيء يمكنك القيام به هو الحفاظ على سلاسةالتسارع والفرملة.

- قم بخفض السرعة والقيادة بالسرعة المناسبة مع تخفيف السرعة في كل توقف سيؤدي إبعاد قدميك عن الفرامل والمُسرع إلى زيادة عمر بطاريتك لا يمكنك فقط الحفاظ على عمر البطارية والطاقة من خلال أخذ الأمور بسهولة أثناء القيادة، بل يمكنك أيضا تحسينها من خلال عدم ترك السيارة الكهربائية ترتفع درجة حرارتها.

ترك الوزن الزائد في المنزل

- موسم الصيف هو الوقت الذي تجرى فيه جميع الرحلات والأنشطة الخارجية ستذهب عائلتك بالتأكيد في نزهات على الشاطئ تجنب الأمتعة الزائدة واترك بعضا من معداتك في المنزل. خطط مسبقا واكتب قائمة بجميع الأشياء التي ستحتاجها على الطريق أثناء إجازتك.

- يمكن أن يؤثر الوزن الزائد على نطاق بطارية السيارة الكهربائية وقد يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارتها.

دائما اركن سيارتك في الظل

- موسم الصيف هو أهم وقت لتحسين مستوى صيانة سيارتك الكهربائية. إذا كنت معتادا على الوقوف في أي مكان مفتوح لوقوف السيارات، فعليك التوقف عن فعل ذلك والتأكد من أنك تبحث عن مكان أفضل لوقوف السيارات تحت الظل.

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- للحفاظ على بطارية السيارة الكهربائية من السخونة الزائدة التي قد تؤدي إلى تعطل سيارتك، قم بشراء مظلة شمسية لنوافذك أو حتى استثمر في نافذة مظللة جيدة لحجب أشعة الشمس خلال يوم حار.