«رولز - رويس» تودع «Dawn» المكشوفة

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت «رولز- رويس» انتهاء إنتاج طراز داون «Dawn» السيارة المكشوفة الأكثر مبيعا في تاريخ العلامة التجارية.

بعد النجاح الكبير الذي حققته «رولز- رويس فانتوم دروبهيد» كوبيه، ظهرت «داون» في العصر الحديث للمرة الأولى في العام 2015، مع إصدار «بلاك بادج» الأكثر قوة في العام 2017 تلك السيارة الفاخرة ذات الأربعة مقاعد القابلة للتحويل مع سقف من القماش وأبواب بمفصلات خلفية قريبة المتعلقة بسيارة رايث كوبيه وسيارة جوست سيدان من الجيل الأول المتوقفة وفقا لموقع «عالم السيارات».

مبيعات قياسية لسيارات «رولز رويس» العام 2022

على الرغم من إشارات التصميم الشائعة إلا أن الشركة أعلنت أن 80٪ من ألواح الهيكل كانت فريدة تماما.

محرك السيارة

يتم تشغيل «رولز- رويس» داون بمحرك V12 مزدوج التوربو سعة 6.6 لتر ينتج قوة 563 حصانا (420 كيلو وات / 571 حصانا) في الطراز القياسي أو 593 حصان (442 كيلو وات / 601 حصانا) في طراز «بلاك بادج.

تتسارع السيارة من صفر إلى 62 ميلا أو 100 كم في الساعة خلال 4.9 ثانية، وبسرعة قصوى تبلغ 155 ميلا/ 248 كم في الساعة.

كما يتم طي السقف في حوالي 20 ثانية أثناء السفر بسرعات تصل إلى 31 ميلا/ 50 كم في الساعة.

أهدأ سيارة مكشوفة

تتفاخر الشركة أيضا بكون «داون» هي السيارة المكشوفة الأكثر هدوءًا في العالم، وذلك بفضل الأداء الاستثنائي لعزل الضوضاء لسقف القماش والعناية الخاصة بتدفق الهواء والديناميكة الهوائية عند طي السقف.

جرى إغلاق كتب الطلبات لـكل من طرازات « داون ورايث» في مارس 2022، ولكن استمر الإنتاج لتلبية الطلبات المتراكمة.

أثبتت سيارة داون أنها الأفضل مبيعا في تاريخ العلامة التجارية ولكنها لن تحصل على خليفة مباشر، على الأقل في الوقت الحالي.

تعرف على أفخم سيارات «رولز رويس»





«رولز - رويس داون» .. السيارة المكشوفة الأكثر مبيعا بتاريخ العلامة (الإنترنت)

«رولز - رويس داون» .. السيارة المكشوفة الأكثر مبيعا بتاريخ العلامة (الإنترنت)

«رولز - رويس داون» .. السيارة المكشوفة الأكثر مبيعا بتاريخ العلامة (الإنترنت)