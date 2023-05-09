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بالصور: 6 مدن خالية من السيارات حول العالم

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 09 مايو 2023, 10:14 صباحا
بالصور: 6 مدن خالية من السيارات حول العالم
«لامو» كينيا (الإنترنت)
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قد يكون التفكير في وجود مدن خالية من السيارات أمرا مجهولا لمعظم الناس، ويبدو استخدام وسائل النقل التقليدية الأخرى، أو حتى أرجلنا وكأنه مفهوم عفا عليه الزمن.
ومع ذلك، من المدهش حقا معرفة أن عديد الأشخاص لا يزالون يعتمدون على استخدام دراجاتهم أو قواربهم أو أرجلهم للتجول.
وتأتي المدن الخالية من السيارات بأشكال عديدة، بعضها من مراكز المدن التاريخية التي منعت السيارات للحفاظ على منتداها الأصلي وزيادة السياحة، في حين أن المدن الأخرى خالية من السيارات بسبب المواقع الريفية والمعزولة، أو لكونها مدينة ترفض كثرة الانبعاثات الكربونية.

وإليك ست مدن خالية من السيارات ستجعلك ترغب في حجز تذكرة طائرة لزيارتها:
«لامو» كينيا
- تقع مدينة لامو قبالة ساحل كينيا، مع الكثير من التاريخ ولكن القليل من السيارات أو منعدمة.
- ولامو هي جزيرة مثيرة للاهتمام بشكل لا يصدق مع الكثير لاكتشافه، حيث إنها أقدم وأفضل مستوطنة سواحيلية محفوظة في شرق إفريقيا ويستخدم القاطنون هناك الدراجات والحمير والمشاة في الشوارع، وتعكس هندستها المعمارية الجميلة تأثير مزيج تاريخي من الثقافات تتراوح من السواحيلية والعربية والفارسية والهندية إلى الأوروبية.

جزيرة «النار» نيويورك
- جزيرة النار في نيويورك هي واحدة من المدن القليلة الخالية من السيارات في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث الطريقة الوحيدة للتجول هي سيرا على الأقدام أو بالدراجة أو عربات الغولف.

«لا كومبريسيتا» الأرجنتين
- وتقع هذه القرية الصغيرة في مقاطعة قرطبة بالأرجنتين، وستسرق قلبك بعمارة مستوحاة من جبال الألب ومنازل على الطراز البافاري.
- ومع عدم وجود رؤية للطرق المعبدة، تعتبر أول مدينة للمشاة في البلاد، حيث يكون الخيار الوحيد للنقل سيرا على الأقدام.

مدينة «دوبروفنيك» القديمة بكرواتيا
- ويُعد موقع التراث العالمي لليونسكو، الذي يُطلق عليه اسم «لؤلؤة البحر الأدرياتيكي» واحة للمشاة، حيث يُسمح بالسيارات فقط في ضواحي أسواره التاريخية.
- وتضم مدينة «دوبروفنيك» مزيجا من الكنائس القوطية وعصر النهضة والباروك التي تتميز بأسقف مذهلة من القرميد الأحمر تبدو مذهلة عند غروب الشمس.

سيفيتا دي بانيوريجيو بإيطاليا
- «Civita di Bagnoregio» هو قطب قوي للسياح المهتمين برؤية جمال هذه المدينة الخالية من السيارات على قمة التل وتكمن تضاريسها المذهلة في موقعها الفريد على قمة جبل مرتفع فوق واد، وجسر مشاة واحد داخل وخارج.
- وتاريخيا، كانت الحمير تُستخدم في القيام برحلة لتوصيل الإمدادات، ولكن تُستخدم الآن الدراجات البخارية باعتبارها الطريقة الوحيدة لإسقاط الإمدادات داخل وخارج البلدة الصغيرة.
هذا المحتوى من تيربو العرب

 

جزيرة «النار» نيويورك (الإنترنت)
جزيرة «النار» نيويورك (الإنترنت)
سيفيتا دي بانيوريجيو بإيطاليا (الإنترنت)
سيفيتا دي بانيوريجيو بإيطاليا (الإنترنت)
مدينة «دوبروفنيك» القديمة بكرواتيا (الإنترنت)
مدينة «دوبروفنيك» القديمة بكرواتيا (الإنترنت)
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