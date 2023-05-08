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تعرف معنا إلى كهربائية «Electra E5» من «بويك»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 08 مايو 2023, 02:24 مساء
تعرف معنا إلى كهربائية «Electra E5» من «بويك»
«بويك» تحقق 8 آلاف طلب في ١٠ أيام فقط لأول كهربائية لها (الإنترنت)
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أعلنت شركة «بويك» عن تلقيها أكثر من 8000 طلب لشراء أول سيارة كهربائية لها والتي تحمل الاسم «Electra E5» وهي سيارة كهربائية تعتمد على منصة «Ultium» التابعة لشركة جنرال موتورز ويبدأ سعرها من 30.200 دولار أميركي.
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وقد جرى إطلاق السيارة الكهربائية بويك «Electra E5» في الثالث عشر من أبريل الماضي واعلنت العلامة التجارية اطلاق 5 مركبات كهربائية مستندة على منصة «ألتيوم» بحلول العام 2025 وهي طراز مخصص للصين فقط وفقا لموقع «عالم السيارات».

الهيكل الخارجي للسيارة
وتأتي سيارة «Electra E5» بخمسة أبواب وخمسة مقاعد بطول 4892 ملم وعرض 1905 ملم وارتفاع 1655 ملم وقاعدة عجلات 2954 ملم، وهي مجهزة ببطارية ثلاثية NMC يبلغ قدرتها 68 كيلو وات في الساعة وتوفر مدى يصل إلى 545 كم في الشحنة الواحدة.

محرك السيارة
وإضافة إلى ذلك، يوفر محرك «Electra E5» ثلاث خيارات للمحرك بقدرة إنتاج تبلغ 241 أو و201 و283 حصانا وتبدأ أسعارها للعملاء في الصين ما بين 208.900 يوان صيني إلى 278,900 يوان صيني، كما تقدم النسخة الأعلى من السيارة مدى يصل إلى 20 كم.

قمرة السيارة الداخلية
ومن الداخل، جرى تجهيز«Electra E5» بقمرة قيادة ذكية من شركة سايك وجيل جديد من نظام مساعدة القيادة سوبر كروز من جنرال موتورز، وسيجرى الترحيب بك داخل المقصورة من خلال شاشة منحنية 30 درجة بدقة 6K و144 مكبر صوت من ماركة Bose، ومن المتوقع طرح السيارة في صيف العام 2023 الجاري.

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«بويك» تحقق 8 آلاف طلب في ١٠ أيام فقط لأول كهربائية لها (الإنترنت)
«بويك» تحقق 8 آلاف طلب في ١٠ أيام فقط لأول كهربائية لها (الإنترنت)
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