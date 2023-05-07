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3 أسباب وراء سماع صوت احتكاك عند القيادة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 07 مايو 2023, 10:30 صباحا
3 أسباب وراء سماع صوت احتكاك عند القيادة
أبرز الأسباب التي تؤدي إلى سماع صوت غريب أو احتكاك عند الالتفاف (الإنترنت)
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عند قيادة السيارة قد تسمع أصواتا غريبة ومفاجئة، أبرزها سماع صوت احتكاك يشبه الطحن عند الالتفاف، وهذا يعني أن هناك مشكلة ما سوف تظهر في أحد الأجزاء أو المكونات الميكانيكية الداخلية.

قد تكون المشكلة في النظام ككل، أو محصورة في مكون واحد فقط من السيارة، لذلك من الحكمة القيام بإصلاح أي مشكلة في الوقت المناسب قبل أن تتفاقم في المستقبل، وفقا لموقع «عالم السيارات».

كيف تقوم بتشخيص مشكلة السيارة؟
ستلاحظ أن المختص يقوم عادة بتشخيص المشكلة من خلال الاستماع إلى نوعية الصوت الصادر وتحديد مكانه. ولتحديد سبب المشكلة في البداية، تحتاج إلى التعرف على المصدر. فعند الالتفاف وسماع الصوت، سيكون صادرا إما من الخلف وإما من الجانب الأمامي.

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الأسباب المحتملة للصوت
يقف عدد من الأسباب الرئيسية وراء هذا الصوت في السيارة، ونلاحظ أن لدى كل نموذج من السيارات مشكلة فريدة من نوعها لا تشبه الحالات الأخرى. وبالنظر إلى أن كل نموذج من السيارات هو فريد من نوعه، من الصعب أن يظهر السبب الحقيقي والمطلق للمشكلة في السيارة.
وبالتالي، نستعرض أبرز ثلاثة أسباب وأكثرها شهرة قد تؤدي إلى سماع صوت غريب أو احتكاك عند الالتفاف، وهي:

محامل ضعيفة للعجلات
- إذا كنت تقود سيارتك، ولاحظت أنها تصدر بعض الأصوات عند الالتفاف يبدو وكأنه صوت طحن، يمكن أن تكون محامل العجلات ضعيفة، وهي التي تقف وراء هذه الأصوات.
- إذ تعمل المحامل بمثابة العازل بين المحور والعجلة لتمنع الاحتكاك بين اثنين من الأجزاء المتحركة. لكن محامل العجلات التالفة ستؤدي إلى الاحتكاك الذي بدوره سيصدر صوت الطحن عند الالتفاف أثناء القيادة.
- في هذه الحالة، يمكن سماع الصوت نفسه أيضا عند تسارع السيارة. وبالتالي، تعتبر طريقة التخلص من هذه الأصوات بسيطة للغاية: قم بتغيير المحامل في حال كانت هي المشكلة الحقيقية.

مفاصل السرعة الثابتة
- المشاكل في مفاصل السرعة الثابتة قد تسبب أحيانا أصوات طحن عند الالتفاف، ولكن هذه المشكلة ليست دارجة ولا تحدث تكرارا. فمفاصل السرعة الثابتة جزء من القابض وتلعب دورا كبيرا في عملية الالتفاف.
- يمكن أن تكون المشكلة في مفاصل السرعة الثابتة خطيرة أو ثانوية، ولكن لا تقلق. كل ما تحتاج إليه لمعرفة ما إذا كانت المسألة تتعلق بمفاصل السرعة الثابتة هو التحقق من المحور الرئيسي.

مشكلة في الفرامل
- مصدر آخر مهم للصوت الغريب يمكن أن يكون مشكلة في مجمع الفرامل. المسألة الرئيسية هي عدم إحكام قبضة درع الفرامل، أو كولييه تالف، أو اختلال في الدوار. في أي حال، فإن أفضل طريقة هي التحقق من نظام الفرامل بأكمله.
- في الوقت الذي تلاحظ فيه أي صوت غير طبيعي في السيارة، لا تتجاهل هذا الصوت أبدا، وقم بأخذ السيارة مباشرة إلى مركز الصيانة. فلا تضع ثقتك الكاملة بنظام منع انغلاق المكابح (ABS) فتهمل المكابح.

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