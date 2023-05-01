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فائدة أسلاك البواجي وأعراض تلفها

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 01 مايو 2023, 10:38 صباحا
فائدة أسلاك البواجي وأعراض تلفها
فائدة أسلاك البواجي في السيارة وأعراض تلفها وكيفية الحفاظ عليها (الإنترنت)
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أسلاك الجهد العالي أو أسلاك البواجي أحد أهم العناصر في محرك السيارة؛ وهذا لأنها تقوم بتوصيل الجهد العالي الناتج من ملف الإشعال لشمعات الاشتعال (البوجيهات)، لذا إذا حدث تلف ما في أسلاك البواجي، فسيؤثر بالسلب على عمل المحرك،بل كثير من الأعطال يكون السبب فيها أسلاك البواجي.

لذلك نقدم إليك فائدة أسلاك شمعات الإشعال (البواجي) وكيفية فحصها واختبارها وفقا لموقع «موتورز كافيه».
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فأئده أسلاك البواجي في السيارة
- هي عبارة عن كابلات معزولة بشكل جيد لمنع تهريب الجهد العالي، ولمنع تأكسد المعدن ووصول الرطوبة والزيوت داخله، ومهمتها توصيل الشرارة إلى شموع الاشتعال.
- كانت الأسلاك الصلبة تستعمل في المركبات القديمة، أما في المركبات الأحدث فتستعمل الأسلاك المجدولة لأن الأسلاك الصلبة تحدث تشويشا في السماعات والراديو، أما في المركبات الحديثة فتستعمل أسلاك ا تحتوي على مقاومة داخلية لمنع التشويش، حيث تصنع من الكربون المشبع والمجدول بخليط من النسيج المصنوع من خيوط الحرير الصناعي، ويجب ألا تزيد مقاومة هذه الأسلاك عن 30000أوم/متر، وهذه المقاومة تمنع التشويش وتزيد من عمر أقطاب البوجية.
- يتم أولا فحص كبل شمعات الإشعال بواسطة النظر للتأكد من أطرف ونحاسات الكبلات وكذلك يتم التأكد من عدم وجود صدأ أو رواسب وفي حالة وجود ذلك فإنه يجب تنظيفها كما ويجب التأكد من سلامتها وعدم وجود كسر أو تلف وعند حدوث ذلك يجب استبدالها بجديدة.
- ويتم أيضا فحص المقاومة الخاصة بكابلات شمعات الإشعال وذلك باستخدام جهاز الأوميتر (الأفوميتر) حيث يتم ضبط الجهاز علي تدريج الأوم ومن ثم وضع بروبات القياس علي طرفي السلك وأخذ القراءة من شاشه الأوميتر ومطابقتها بالقيم الموجودة في كتيب الصيانة الخاص بالمركبة نفسها وفي حالة وجود أي مشكلة فإنه يجرى استبدالها بجديدة بنفس الموصفات.

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ما هي بواجي السيارة؟
- البوجيهات أو شمعات الإشعال Spark Plugs هي المسؤولة عن إحداث شرارة الاشتعال داخل غرفة الاحتراق، حيث تعتمد محركات البنزين على وجود خليط الوقود ( الهواء+ البنزين) في غرفة الاحتراق في المحرك (السلندر) حيث يتم ضغطه داخل الأسطوانة لإتمام عملية احتراق الشحنة وتحريك المكبس إلى أسفل، لذا تكون هناك الحاجة لمصدر إشعال وذلك لإشعال الشحنة والبوجيهات هي التي تحدث الشرارة

أعراض تلف أسلاك البوجيهات
- تتعرض أسلاك البوجيهات إلى ضغط كبير وحرارة عالية وبالتالي فمع مرور الوقت والاستخدام يحدث انخفاض للمادة الكربون الموجودة في الأسلاك كما ذكرنا، وبالتالي تقل كفاءتها في توصيل الجهد لعالي إلى البوجيهات، الأمر الذي ينتج عنه خلل في أداء المحرك، وغير ذلك من الأعطال التي يكون السبب فيها تلف أسلاك الجهد العالي، واليك بعض الأعراض الدالة علي وجود مشكله في أسلاك البواجي:
- ضعف عزم السيارة وخاصة عند صعود المرتفعات.
- رجه في السيارة أثناء السير.
- صوت شوشرة في الراديو.
- عدم استجابة دواسة الوقود بالشكل الطبيعي.
- تلاعب في عداد RPM.
- زياده في استهلاك الوقود.
- خروج دخان أسود من الشكمان.
- اهتزاز المحرك عند بدء التشغيل.
- صوت عالي من المحرك أثناء الضغط علي دواسة الوقود.

ما هو العمر الافتراضي لأسلاك البواجي؟
- متوسط العمر التشغيلي أو عمر الخدمة لأسلاك البواجي إلى ما يقرب من 60.000-80.000 ميل، أو ما يقابهم بالكيلو، على الرغم من أن الفشل النهائي لواحد أو أكثر من أسلاك البواجي يمكن أن يحدث قبل ذلك بكثير أو لاحقا.

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