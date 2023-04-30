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عيوب التصنيع تجبر «جنرال موتورز» على استدعاء 40 ألف شاحنة «سلفرادو»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 30 أبريل 2023, 10:47 صباحا
عيوب التصنيع تجبر «جنرال موتورز» على استدعاء 40 ألف شاحنة «سلفرادو»
«جنرال موتورز» تستدعي «شيفورليه سلفرادو» بسبب خلل المكابح (الإنترنت)
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أعلنت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية في الولايات المتحدة اعتزام شركة «جنرال موتورز»، أكبر منتج سيارات أميركية، استدعاء أكثر من 40 ألف شاحنة من طراز «شيفورليه سلفرادو».
وتشمل العملية استدعاء الشاحنات المتوسطة إنتاج الفترة من 2019 إلى 2023، بسبب خلل في نظام المكابح يمكن أن يؤدي إلى تسرب السائل إلى مفتاح ضغط المكبح وإمكانية حدوث قطع في دائرة الكهرباء.
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ويمكن أن يؤدي قطع الدائرة الكهربائية في مفتاح ضغط المكبح إلى ارتفاع درجة حرارة الدائرة مع زيادة احتمال نشوب حريق، سواء أثناء القيادة أو أثناء توقف السيارة.
وأوصت «جنرال موتورز» أصحاب السيارات المستهدفة بوضعها خارج المباني حتى يتم استدعاؤها لإصلاح الخلل.

ولإصلاح الخلل سيتم تغيير حساس ضغط الأسطوانة الرئيسية وفحص صلابة الكبل واستبداله إذا لزم الأمر.
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هذا المحتوى من تيربو العرب

 

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