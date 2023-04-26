نيسان «جوك» الجديدة تظهر في صور تجسسية خلال اختبارها

القاهرة - بوابة الوسط

التقطت عدسات المصورين التجسسية بعض الصور لنموذج هاتشباك مموه بشكل محكم للجيل التالي من نيسان «جوك» ولكن من الممكن أن يكون هناك نموذج آخر من الشركة اليابانية، لكن بالنظر إلى خط السقف والنوافذ الجانبية فإنهما متطابقتان تماما مع النموذج الحالي وفقا لموقع «عالم السيارات».

هيكل السيارة

ففي الفتحة الخلفية، نرى بعض تفاصيل هيكل السيارة الضخم تحتها، والذي يشير بشكل كبير إلى جيل جديد لسيارة نيسان جوك، كما أن هناك انتفاخا بسيطا في ألواح الهيكل الخلفية تشبه نموذج نيسان جوك جدا.

فإذا كانت سيارة نيسان «جوك»، فإن سيارة نيسان تخطط لإجراء بعض التغييرات المهمة، وبالنظر إلى الصور ستجد ظهور مقابض الأبواب التقليدية بوضوح للأبواب الخلفية مقابل الأبواب التقليدية للأبواب الخلفية بجانب رافعات موجودة بجانب زجاج الباب.

حجم السيارة

ولا يبدو أن الانتفاخ الموجود بالسيارة عدوانيا مثل النموذج الحالي، وتبدو السيارة بأكملها أكبر قليلًا بشكل عام، ويمكن المبالغة في الحجم بألواح زائفة تحتها، مما يؤدي إلى نفخ أجزاء معينة بجسم السيارة ويبدو أن السقف وغطاء السيارة ينطبق عليهما ذلك، كما أن ذلك يعني أن الانتفاخ الذي نراه على الرفارف الخلفية يمكن أن يكون مزيفًا.

إذا كانت هذه الصور لنسخة نيسان «جوك» فعليا، فإننا نتوقع أن نراها في وقت متأخر من العام الجاري كموديل للعام 2025.

تعرف على الجيل الجديد من سيارة نيسان «جوك» (الإنترنت)

تعرف على الجيل الجديد من سيارة نيسان «جوك» (الإنترنت)