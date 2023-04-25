علامات تشير إلى حاجة سيارتك للصيانة

القاهرة - بوابة الوسط

تعد صيانة السيارة أمراً ضرورياً للحفاظ على سير سيارتك بسلاسة وأمان، على الرغم من أن الصيانة قد تستغرق وقتاً طويلاً وقد تكلف بعض المال مقدماً، فمن المهم مواكبة آخر المستجدات بشأن الصيانة لضمان تلبية احتياجات سيارتك، سيساعدك هذا على توفير المال على المدى الطويل عن طريق منع الأعطال أو التآكل المفرط.

نقدم إليك أفضل النصائح والموارد لصيانة سيارتك والحفاظ عليها.

أهمية صيانة السيارات

- يمكن أن توفر لك مواكبة احتياجات الصيانة الصغيرة المال والوقت عن طريق تجنب المشاريع الكبيرة، إن وجود جدول صيانة أو فحص المحرك بانتظام بحثاً عن أي إصلاحات صغيرة مطلوبة لا يؤدي فقط إلى زيادة أمان وموثوقية مركبتك، بل يمكنه أيضاً زيادة المسافة المقطوعة بالميل على الغاز.

- علاوة على توفير المال والوقت، يمكن للبقاء على اطلاع دائم بصيانة السيارة أن يحافظ على قيمة سيارتك المستعملة عالية عندما يحين وقت بيع سيارة جديدة أو استبدالها، حتى مشاريع صيانة المركبات البسيطة مثل فحص ضغط الإطارات أو تغيير فلتر هواء المحرك يمكن أن تساعد في ضمان أداء سيارتك على أعلى مستوى لأطول فترة ممكنة.

علامات تشير إلى حاجة سيارتك للصيانة

- هناك العديد من الدلائل على أن سيارتك قد تحتاج إلى ضبط أو إصلاح، بما في ذلك المشكلات المتعلقة ببدء تشغيل سيارتك وظهور ضوء فحص المحرك، يمكن أن يساعدك البقاء على رأس أعمال الصيانة وملاحظة العلامات التي تشير إلى أنك قد تحتاج إلى ضبط طفيف على توفير المال على المدى الطويل لإجراء إصلاحات أكثر شمولاً.

تحقق من ضوء المحرك

- يضيء ضوء فحص المحرك عند وجود مشكلة في مركبتك، يمكن أن يشير إلى أي شيء من غطاء الغاز السائب إلى عطل كبير، يجب ألا تقوم بإعادة ضبط ضوء فحص المحرك بنفسك دون معرفة سبب تشغيله، يمكنك استخدام ماسح ضوئي OBD2 لتشخيص المشكلة بنفسك أو نقلها إلى ميكانيكي، في متجر السيارات، يمكن للميكانيكي إجراء فحص تشخيصي وإصلاح المشكلة المحددة في سيارتك.

الكبح والتسارع

- تعتبر أي مشكلة أو تغيير في الكبح مشكلة تتعلق بالسلامة لك ولأولئك الذين تشاركهم الطريق، يجب معالجة ذلك في أقرب وقت ممكن لتحديد المشكلة وحلها، وبالمثل، إذا لاحظت تغييراً في أداء سيارتك، فقد تحتاج إلى ضبط سريع لمعالجة مشكلة التسارع.

الاهتزاز والمماطلة

- إذا لاحظت أن مركبتك تتوقف عند بدء التشغيل أو أن سيارتك لن تعمل في المحاولة الأولى، فقد تكون هذه مشكلة خطيرة في محرك السيارة أو البطارية، توجه إلى متجر ميكانيكي للحصول على حل في أسرع وقت ممكن، قبل أن ترفض سيارتك تماماً بدء التشغيل، إذا شعرت بالاهتزاز عند بدء تشغيل سيارتك أو إيقافها، فيجب أن يكون لديك ميكانيكي لتشخيص المشكلة.

ضغط الهواء في الإطارات

- تم تصميم نظام قياس ضغط الإطارات في سيارتك لتنبيهك عند توقف ضغط الهواء في أي من إطارات سيارتك، يُعد ضغط الإطارات المنخفض أمراً غير آمن، لذلك من المهم نفخ الإطارات إلى المستويات المناسبة في أسرع وقت ممكن، يمكن القيام بذلك في متجر الإطارات، في كثير من الأحيان مجاناً، أو في بعض محطات الوقود التي تحتوي على نافخات للإطارات يمكنك استخدامها.

هذا المحتوى من تيربو العرب

