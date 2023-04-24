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خطوات الحفاظ على تكييف السيارة صيفا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 24 أبريل 2023, 02:06 مساء
خطوات الحفاظ على تكييف السيارة صيفا
بعض النصائح للحفاظ على تكييف السيارة خلال فصل الصيف (الإنترنت)
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يبحث سائقو السيارات عن خطوات للحفاظ على تكييف السيارة مع حلول فصل الصيف وزيادة درجات الحرارة، مما يؤثر سلبا على السيارات والأجزاء الموجودة بها.

ومن أكثر الأجزاء المهمة والحساسة في السيارة خلال فصل الصيف هو التكييف، حيث يلجأ الكثيرون إلى استعماله لتبريد درجة حرارة الجو داخل السيارة.

لذلك نقدم إليكم بعض النصائح للحفاظ على تكييف السيارة خلال فصل الصيف.
احرص على نظافة السيارة
- من أبرز طرق الحفاظ على تكييف السيارة هو الاهتمام بنظافة السيارة من الداخل، وإزالة الغبار بصورة دورية حتى لا يتسرب إلى فلتر الهواء في التكييف مما يؤدي إلى انسداده.

فحص غاز الفريون بصفة مستمرة
- كما ينبغي فحص غاز الفريون بصورة دورية خلال فصل الصيف، من أجل الحفاظ على مستوى أداء السيارة.

تنظيف ردياتير السيارة
- كما تساعد نظام الردياتير في الحفاظ على آلية عمل تكييف السيارة خلال فصل الصيف بصورة طبيعية دون الحاجة إلى صيانته بشكل مبالغ فيه خلال موسم الصيف.

تجنب تشغيل التكييف مع السرعات البطيئة
- يقوم بعض سائقي السيارات بتشغيل تكييف السيارة على السرعات البطيئة، وهو أمر غير مرغوب به بالمرة بالأخص في موسم الصيف.
- حيث يؤدي تشغيل تكييف السيارة على سرعة أقل من 4 كم/ الساعة، حيث يعمل على تلف الكومبريسور وهو جزء حساس للغاية.

تشغيل تكييف السيارة في الشتاء
- ومن أبرز الخطوات للحفاظ على تكييف السيارة، وتجهيزه ليكون بأفضل أداء ممكن خلال فصل الصيف، هو تشغيل التكييف لمرة واحدة على الأقل خلال الشتاء.
- حيث يوجد أشخاص تعزف تماما عن تشغيل التكييف في الشتاء، وهذا خطأ شائع، حيث يجب تشغيله لطرد الأتربة المتراكمة عليه.

الابتعاد عن تشغيل التكييف عند صف السيارة
- وينصح الخبراء بضرورة وقف تشغيل التكييف عند التوقف بالسيارة، حيث يفضل فتح النوافذ للتهوية وعدم الاعتماد عليه بصورة كلية.

تشغيل المحرك قبل التكييف
- ويفضل فتح تكييف السيارة بعد تشغيل محرك السيارة، حتى لا يتلف.

هذا المحتوى من تيربو العرب
 

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