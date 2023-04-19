تعرف على جديد مرسيدس «مايباخ» الكهربائية

القاهرة - بوابة الوسط

صنعت «مايباخ» اسمًا لنفسها من خلال نقل تجربة القيادة المتميزة المعروفة بالفعل لمرسيدس والارتقاء بها إلى مستوى آخر.

وقدمت مرسيدس سيارتها الكهربائية فائقة الفخامة، «Maybach EQS SUV».

إذا لم يكن ذلك واضحًا من ملف تعريف السيارة واسمها، فإن «Maybach EQS SUV» تعتمد على سيارة «Mercedes EQS SUV» والتي تعد بالفعل عرضًا فاخرًا في حد ذاتها.

سعر السيارة

وهناك سعر متوقع يبدأ من 200000 دولار، فإنها تجعل نظيرتها المرسيدس تبدو وكأنها عرض ميسور التكلفة.

إلى جانب التغييرات الملحوظة في التصميم، بشكل أساسي في الطلاء، تتلقى «Maybach EQS SUV» ترقية ميكانيكية متواضعة على«EQS SUV» ذات الأداء الجيد بالفعل.

محرك السيارة

أولاً، تأتي السيارة بشكل قياسي كتكوين محرك ثنائي الدفع الرباعي، لكنها تنتج الآن قوة هائلة تبلغ 649 حصانًا و700 رطل قدم من عزم الدوران.

على الرغم من الزيادة في الطاقة وعدم وجود تغيير في السعة المادية للبطارية (107.8 كيلو وات في الساعة)، فإن مايباخ تحقق ما يقرب من 70 ميلًا إضافيًا من النطاق، و372 ميلًا عند الشحن الكامل.



هذا المحتوى من تيربو العرب



الكشف عن مرسيدس «مايباخ»SUV الكهربائية (الإنترنت)