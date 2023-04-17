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تعرف على أسرع وأبطأ سيارتين في العالم

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 17 أبريل 2023, 02:39 مساء
تعرف على أسرع وأبطأ سيارتين في العالم
تتميز السيارات بتنوعها وتعدد أنواعها من حيث السرعة الفائقة أو البطء (الإنترنت)
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تشكل السيارات جزءا كبيرا من حياتنا اليومية، وتوفر لنا وسيلة تنقل سريعة ومريحة ومن بين الكثير من السيارات المختلفة، توجد بعضها الذي يتميز بسرعة فائقة، في حين توجد بعض السيارات الأخرى التي تتميز بالبطء.

أسرع سيارة في العالم
تعد سيارة «Bugatti Chiron Super Sport» هي أسرع سيارة في العالم حاليا. وتمتلك هذه السيارة محركا بسعة 8.0 لتر و 16 أسطوانة ويولد قوة تصل إلى 1600 حصانا ويمكن لهذه السيارة الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 304 أميال في الساعة، مما يجعلها أسرع سيارة في العالم حاليا.

أبطأ سيارة في العالم
من ناحية أخرى، تعد سيارة «Peel P50» هي أبطأ سيارة في العالم، حيث تمتلك هذه السيارة محركا بسعة 0.05 لتر و1 أسطوانة ويولد قوة تصل إلى 4.2 حصان فقط.
ويمكن لهذه السيارة الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 40 كيلومترا في الساعة فقط، مما يجعلها أبطأ سيارة في العالم.
وعلى الرغم من أن سيارات «Bugatti Chiron Super Sport 300» و«Peel P50» تختلفان بشكل كبير في الأداء والتكنولوجيا، إلا أنهما تعدان مثالين رائعين على أقصى درجات السرعة والبطء في العالم.

هذا المحتوى من تيربو العرب
 

أبطأ سيارة في العالم
أبطأ سيارة في العالم
أسرع سيارة في العالم
أسرع سيارة في العالم
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