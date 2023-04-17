5 خطوات لتجهيز سيارتك قبل السفر

القاهرة - بوابة الوسط

يعتبر السفر في رحلات العيد من الأنشطة الشائعة التي يقوم بها الكثيرون خلال هذه الفترة، وللحفاظ على سيارتك وضمان استمرارية أدائها بشكل جيد يجب عليك اتباع بعض التحضيرات اللازمة قبل السفر في رحلات العيد.

لذلك نقدم إليك بعض التحضيرات اللازمة لسيارتك قبل السفر في رحلات العيد.

فحص السيارة:

- يجب عليك فحص السيارة قبل السفر في رحلات العيد، حيث تتعرض السيارة للكثير من الضغوط أثناء القيادة لمسافات طويلة.

- يجب التأكد من سلامة الإطارات والفرامل والزجاج والمصابيح والمفاتيح والبطارية والزيت والمياه والفلاتر وجميع الأجزاء الداخلية والخارجية للتأكد من عدم وجود أي عيوب أو تلف فيها.

تغيير الزيت:

- يجب عليك تغيير زيت المحرك قبل السفر في رحلات العيد، حيث يتعرض المحرك للكثير من الضغوط أثناء القيادة لمسافات طويلة.

- يجب التأكد من استخدام زيت المحرك الصحيح وتغييره بانتظام وفقًا لتوصيات الشركة المصنعة للسيارة.

فحص الإطارات:

- يجب عليك فحص الإطارات قبل السفر في رحلات العيد، حيث يتعرض الإطار للكثير من الضغوط أثناء القيادة لمسافات طويلة.

- يجب التأكد من توازن الإطارات وضبط ضغط الهواء بشكل مناسب وفحصها للتأكد من عدم وجود أي تلف بها.

تنظيف السيارة:

- يجب عليك تنظيف السيارة بشكل جيد قبل السفر في رحلات العيد، حيث سيجرى استخدام السيارة لفترات طويلة ويجب أن تكون نظيفة ومريحة للركاب.