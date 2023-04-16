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بالصور: منافس صيني لسيارة «Mini»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 16 أبريل 2023, 04:00 مساء
بالصور: منافس صيني لسيارة «Mini»
«JAC» تكشف عن سيارتها الهاتشباك الصغيرة (الإنترنت)
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كشفت شركة «JAC» الصينية عن سيارة جديدة يتوقع لها أن تكون منافسا قويا لسيارات «Mini» الشهيرة، وذلك وفقا لموقع «عالم السيارات».

هيكل السيارة
وتأتي السيارة بهيكل هاتشباك أنيق التصميم، طوله 4 أمتار تقريبا، عرضه 176 سنتيمترا، ارتفاعه 156 سنتيمترا، والمسافة بين محوري العجلات فيه 262 سنتيمترا، وجهّزت بعجلات عريضة بمقاس 16 إنشا، ومصابيح LED، وسقف بانورامي.

ومن الأشياء المميزة في هذه المركبة هو تصميمها الداخلي البسيط والأنيق بنفس الوقت، والخيارات الواسعة لألوان القمرة من الداخل، فضلا عن نظام الإضاءة الداخلي الذي حصل على 64 لونا.

المقصورة الداخلية
وحصلت المركبة على واجهة قيادة فيها شاشتان، واحدة قبالة السائق، وأخرى لمسية في منتصف الواجهة أتت بمقاس 15.6 بوصة، كما جهّزت بجهاز مودم قادر على الاتصال بشبكات 5G وتوزيع إشارات الإنترنت على الهواتف والأجهزة المحمولة.

الشحن
وزودتها «JAC» بنظام شحن لا سلكي للهواتف، وكاميرات أمامية وخلفية وكاميرات ثبتت على المرايا الجانبية لتأمين رؤية محيطية للهيكل، إضافة إلى حساسات مسافات أمامية وخلفية.

محرك السيارة
وستطرح هذه السيارة بعدة نماذج وبنوعين من المحركات الكهربائية بعزم 93 و136 حصانا، كما ستجهز ببطاريات تكفيها لقطع 305 أو 405 أو505 كيلومترات بالشحنة الواحدة.

«JAC» تكشف عن سيارتها الهاتشباك الصغيرة (الإنترنت)
«JAC» تكشف عن سيارتها الهاتشباك الصغيرة (الإنترنت)
«JAC» تكشف عن سيارتها الهاتشباك الصغيرة (الإنترنت)
«JAC» تكشف عن سيارتها الهاتشباك الصغيرة (الإنترنت)
«JAC» تكشف عن سيارتها الهاتشباك الصغيرة (الإنترنت)
«JAC» تكشف عن سيارتها الهاتشباك الصغيرة (الإنترنت)
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