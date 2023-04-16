34 ألف دولار للحصول على «كونا» من «هيونداي»

القاهرة - بوابة الوسط

أطلقت شركة «هيونداي موتور» السيارة المدمجة «كونا» الكهربائية في إطار سعيها لتعزيز تشكيلتها من السيارات الكهربائية.

بطارية السيارة

وقالت شركة «هيونداي موتور» في بيان إن «كونا»

الكهربائية الجديدة بالكامل تأتي مع بطارية بقدرة 64.8 كيلو وات في الساعة ويمكنها السفر لمسافة 417 كيلومترًا بشحنة واحدة.

وتحتوي السيارة على مجموعة من المزايا، منها نظام تجنب الاصطدام الأمامي والخلفي ونظام للتحذير عند الخروج من الحارة وأنظمة التحكم الذكية المعتمدة على أنظمة الملاحة الرقمية.

كما تأتي مزودة بوظيفة التحديث المباشر التي تسمح للملاك بتلقي الخرائط وتحديثات البرامج ذات الصلة لا سلكيًا دون الحاجة إلى زيارة التوكيل.

سعر السيارة

يبدأ سعر بيع «كونا» الكهربائية في السوق 34 ألف دولار.

في يناير الماضي أطلقت «هيونداي» السيارة «كونا» الجديدة كليًا، لتكون أول طراز يتم تجديده بالكامل منذ خمس سنوات، في السوق المحلية، بهدف بيع 37 ألف وحدة هذا العام.

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