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بالفيديو: تعرف على النسخة الشبابية الجديدة من «BYD»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 15 أبريل 2023, 10:34 صباحا
بالفيديو: تعرف على النسخة الشبابية الجديدة من «BYD»
سيارة متطورة وأنيقة من «BYD» (الإنترنت)
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كشفت عملاقة صناعة السيارات الصينية «BYD» عن مركبة جديدة صممتها لتكون من بين أجمل السيارات الشبابية الصغيرة وأكثرها تطورا من النواحي التقنية.

وأشارت الشركة إلى أن سيارة «Seagull» الجديدة تأتي كنسخة مصغرة عن سيارة «BYD Dolphin»، لكنها حصلت على تصميم مميز يجعلها جذابة بالنسبة إلى الشباب ومحبي المركبات الصغيرة وفقًا لموقع «عالم السيارات».

هيكل السيارة
وأتت السيارة بحجم أكبر مقارنة بسيارات «Kia Picanto» و«Chevrolet Spark» الشهيرة، كما تميّزت بتصميم خارجي أنيق جدا، وحصلت على منظومات إضاءة متطورة تعمل بتقنيات LED، وعلى أقراص عجلات مميزة بمقاس 15 و16 إنشا.

ويبلغ طول هذه السيارة 3 أمتار و78 سنتيمترا، وعرضها 171 سنتيمترا، وارتفاعها 154 سنتيمترا، والمسافة بين محوري العجلات فيها 250 سنتيمترا، وفي حال طي الصف الثاني للمقاعد فيها تصبح سعة صندوقها الخلفي 930 لترا.

المقصورة الداخلية
وجهّزت المركبة بواجهة قيادة متطورة فيها شاشة قبالة السائق وشاشة لمسية مثبتة في منتصفها بمقاس 10.1 بوصة، وحصلت على حساسات للضوء والمطر، وأنظمة للحفاظ على الثبات على المنعطفات، ونظام تثبيت السرعة أثناء السفر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

محرك السيارة
وزوّدتها «BYD» بمحرك كهربائي بعزم 75 حصانا يمكنها من الوصول إلى سرعة 130 كلم/ساعة، وبنوعين من البطاريات يمكنانها من قطع 305 أو 405 كلم بالشحنة الواحدة.

 

 

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