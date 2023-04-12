«كيا» تستدعي 2700 سيارة كهربائية

القاهرة - بوابة الوسط

إذا كان هناك شيء واحد لا يريد مالكو السيارات الكهربائية سماعه، فهو أن سياراتهم سيجرى استدعاؤها بسبب حريق محتمل في البطارية.

في حين أن حرائق بطاريات السيارات الكهربائية ليست شائعة كما يعتقد الكثير من الناس، فإن العواقب ستكون وخيمة في حال وقوعها، بالمقارنة مع حرائق مركبات التي تملك محركات احتراق داخلي، تتطلب حرائق المركبات الكهربائية مزيد الجهد والموارد لإخمادها.

وبطبيعة الحال، يبذل مصنعو السيارات الكهربائية كل ما في وسعهم للحد من هذه المخاطر، عندما يجرى تحديد مثل هذا الخطر، يقوم صانعو السيارات عادة بإجراء التحقيقات والاستدعاءات في أقرب وقت ممكن.

لذا تقوم «كيا» بفعل ذلك حيث تستدعي عددا صغيرا من الجيل الأول من سيارات «سول EVs» بسبب خطر الحريق الناجم عن ماس كهربائي في حزمة البطارية.

يؤثر الاستدعاء على 2689 سيارة كيا «سول EV» من سنوات الطراز 2015 إلى 2019، وكلها مجهزة ببطارية «E400» عالية الجهد، إضافة إلى بعض المركبات التي جرى استبدال بطارياتها الأصلية بموجب الضمان بحزم «E400».

يمكن أن تحدث دائرة كهربائية قصيرة بين الأنود والكاثود لخلايا البطارية داخل علبة تجميع حزمة البطارية الموجودة أسفل السيارة.

وفقا لتحقيق شركة صناعة السيارات التي قالت: «في حالة حدوث دائرة كهربائية قصيرة أثناء القيادة، قد ينشب حريق، مما يزيد من خطر الإصابة، سبب حالة ماس كهربائي غير معروف، ولكن يُعتقد أنه ناتج عن مستويات عالية بشكل غير طبيعي في خلايا البطارية».

في تقرير استدعاء «NHTSA»، ذكرت كيا أن علامات التحذير من هذه المشكلة قد تشمل عدم كفاية شحن بطارية الجهد العالي، وفقدان أو تذبذب نطاق السيارة، وإضاءة مصباح التحذير«EV».

صرحت شركة صناعة السيارات بأنها على دراية فقط بثلاثة حوادث متعلقة بالمسألة، وكلها لم تسفر عن إصابات، سيستخدم تجار «كيا» تحديثا للبرنامج لاكتشاف جهد الخلية غير الطبيعي قبل حدوث ماس كهربائي لتشخيص المشكلة.

هذا المحتوى من تيربو العرب

