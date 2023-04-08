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«تسلا» تعلن تخفيض أسعار سياراتها

القاهرة - بوابة الوسط السبت 08 أبريل 2023, 02:06 مساء
«تسلا» تعلن تخفيض أسعار سياراتها
«إيلون ماسك» يعلن استعداده للتخلي عن الربحية لصالح زيادة أرقام المبيعات (الإنترنت)
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قررت شركة «تسلا» الأمريكية لتصنيع السيارات الكهربائية تخفيض أسعار جميع مركباتها للمرة الثانية هذا العام.

وأعلنت الشركة أنها ستخفض أسعار أغلى طرازين، وهما «إس» و«إكس» بمقدار خمسة آلاف دولار أمريكي لكل منهما.
وفضلا عن ذلك ستصنع الشركة نسخة جديدة من طراز «واي» يبدأ سعرها بخمسين ألف دولار أمريكي.

وأعلن رئيس الشركة «إيلون ماسك» مؤخرا استعداده للتخلي عن الربحية لصالح زيادة أرقام المبيعات.
وخفضت الشركة الأسعار بالفعل في منتصف يناير الماضي، لكن تأثير ذلك سرعان ما تلاشى.

وفي الربع الأول من العام الجاري زادت عمليات التسليم بنسبة أربعة في المئة فقط مقارنة بالربع السابق.
ولم يجد ما يقرب من 18 ألف سيارة من إنتاج «تسلا» مشترين.

من بين هذه السيارات لم تبع الشركة في الربع الأول إلا 10695 سيارة فقط، وهو أدنى مستوى منذ الربع الثالث من العام 2021.

هذا المحتوى من تيربو العرب
 

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